La delantera mexicana volvió a pisar una cancha después de 210 días de recuperación por una rotura del ligamento cruzado anterior

Después de siete meses alejada de las canchas, Katty Martínez volvió a entrenar con Rayadas de Monterrey, luego de superar parte del proceso de recuperación por una rotura del ligamento cruzado anterior. La atacante mexicana retomó la actividad tras 210 días fuera, en un avance importante rumbo a su posible regreso a la Liga MX Femenil.

El regreso de ‘Katty Killer’ se dio a conocer a través de las redes sociales del conjunto regiomontano, donde compartieron una fotografía de la delantera junto al resto de sus compañeras en las instalaciones de El Barrial. Por su parte, la futbolista publicó una historia en Instagram en la que mostró que volvió a utilizar sus tacos para trabajar en el terreno de juego.

¿Cuándo podría volver a jugar Katty Martínez con Rayadas?

Aunque su regreso a los entrenamientos representa un paso importante, Katty Martínez todavía deberá completar distintas etapas de su rehabilitación antes de volver a disputar un partido oficial. La recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior puede tomar entre seis y 12 meses, dependiendo de la evolución de cada deportista.

La delantera fue operada el pasado 17 de febrero y, de acuerdo con reportes de Once Diario, actualmente realiza ejercicios con balón y trotes, pero todavía no participa en los interescuadras. Por ello, su presencia en los partidos dependerá de cómo responda físicamente a las cargas de trabajo y de la evaluación del cuerpo médico.

Katty Martínez celebra uno de sus goles ante Rayadas | IMAGO7

La decisión final también corresponderá al cuerpo técnico encabezado por Amadine Miquel, que deberá valorar cuándo está en condiciones de volver a utilizar a la atacante en la competencia. Por ahora, su reincorporación a las prácticas es una señal positiva en su camino de regreso con las regiomontanas.

El último partido de Katty Martínez antes de la lesión fue durante la Jornada 9 del Clausura 2026, encuentro en el que consiguió aportar una asistencia antes de sufrir la rotura de ligamento. Desde entonces, la futbolista ha trabajado en su recuperación con el objetivo de volver a las canchas y ayudar a Rayadas en la Liga MX Femenil.