El Gigante de Acero será la sede del duelo estelar de la fecha, donde las campeonas azulcremas exponen su invicto ante unas regiomontanas que buscan acortar distancias en lo más alto de la tabla

Rayadas de Monterrey reciben a América en el choque estelar de la Jornada 10 de la Liga Femenil, duelo que se llevará a cabo este viernes 2 de octubre a las 21:00 horas en la cancha del Estadio BBVA. La transmisión en vivo estará disponible a través de la plataforma de ViX.

Las Águilas, vigentes monarcas del circuito rosa, llegan a la Sultana del Norte invictas tras registrar cuatro triunfos y un empate en sus últimos cinco compromisos, presumiendo además a la mejor ofensiva del torneo luego de golear 5-0 a León en su más reciente actuación.

Por su parte, el conjunto regiomontano saltará a su terreno de juego inmerso en una racha de cinco victorias consecutivas que las posiciona como la segunda mejor escuadra goleadora de la competencia.

Las Rayadas son uno de los equipos que dominan la Liga Femenil | Imago7

Las dirigidas por Amandine Miquel buscarán aprovechar la localía para reducir distancias en el liderato general y saldar cuentas pendientes en un enfrentamiento con aroma a revancha, recordando la reciente final donde la escuadra azulcrema se impuso para coronarse campeona del circuito rosa.

Paridad absoluta en el historial reciente entre Regias y Azulcremas

El historial entre ambas instituciones refleja un equilibrio total que anticipa un choque de pronóstico reservado. En sus 16 enfrentamientos más recientes, las estadísticas se mantienen empatadas con un saldo de 7 victorias para el América, 7 triunfos para Rayadas y únicamente dos empates, marcando una de las rivalidades más competitivas dentro de la Liga Femenil.

América Femenil festejando uno de sus tantos | IMAGO7

Dónde ver Rayadas vs América