Sarah Luebbert hace un llamado a la afición de América y esto fue lo que dijo

La atacante azulcrema envió un directo mensaje a los fanáticos tras el parón por Fecha FIFA

En la previa del reanudación de la Liga Femenil, la atacante estrella de las Águilas, Sarah Luebbert, alzó la voz para enviarle un contundente reclamo y llamado a la afición del América. En entrevista para Claro Sports, la futbolista estadounidense expresó el enorme orgullo que representa vestir la camiseta azulcrema y tomó los micrófonos para exigirle a los fanáticos que se den cita con la camiseta amarilla en el Estadio Azteca este domingo 18 de octubre, cuando reciban a Pachuca en la Jornada 11 tras la actividad de la Fecha FIFA.

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El firme mensaje de Sarah Luebbert a la afición azulcrema

Con la mirada puesta en consolidar el gran momento de la institución, Luebbert destacó la importancia del respaldo desde la tribuna para mantener la fortaleza como locales:

“Espero que el domingo sea igual o mejor. Los necesitamos, todos los juegos jugados en el Banorte han sido increíbles. La afición ha llegado, nos han apoyado, y si me encantaría ver a muchísima gente ahí”, enfatizó la atacante del conjunto de Coapa.

Sarah Luebbert en el partido de América contra Pumas | IMAGO 7

América vs Pachuca: El panorama de las Águilas en la recta final del torneo

El choque de este domingo ante las Tuzas representa una prueba de fuego para la escuadra dirigida por Ángel Villacampa. Tras la pausa internacional, el plantel recuperar a sus seleccionadas nacionales de México y a sus convocadas con la Selección de Brasil, de cara a un cierre de torneo de alta exigencia.