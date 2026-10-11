Geyse Ferreira brilla con un golazo de chilena en la victoria de Brasil sobre Argentina

Geyse Ferreira brilla con un golazo de chilena en la victoria de Brasil sobre Argentina l X:@SelecaoFeminina

La delantera azulcrema dedicó su espectacular anotación a la afición mexicana

Geyse Ferreira fue la gran figura en la victoria de la Selección de Brasil por 3-1 ante Argentina en el Estadio Beira-Rio de Porto Alegre, tras convertir un espectacular golazo de chilena que levantó a más de 28 mil aficionados de sus asientos.

La delantera de América guió el triunfo del combinado dirigido por Arthur Elias en este compromiso de la Fecha FIFA y, tras su obra de arte, dedicó la anotación tanto a la fanaticada mexicana como a la memoria de su hermano Geovanne, quien falleció a principios de 2025.

“Quería que mi hermano estuviera viendo”: El emotivo homenaje de Geyse tras su anotación

A la par de encaminar el triunfo verdeamarelo junto a los tantos de Luany y Angelina mientras Maricel Pereyra descontó por las albicelestes, la figura de las Águilas compartió el profundo significado detrás de su festejo.

Geyse, jugadora de América | IMAGO7

“El gol es fruto del trabajo que vengo haciendo en el club. Intento traer este momento que estoy viviendo en México a la Selección. Quiero dedicar este gol a todos mis fans de México, que me estaban pidiendo un gol de chilena, y también a todos los hinchas brasileños”, declaró la atacante en palabras recogidas por la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).

Más allá de la dedicación a su afición en la Liga Femenil, la delantera azulcrema se sinceró sobre el sentimiento que la invadió en la cancha de Porto Alegre al recordar a su familiar fallecido en un accidente automovilístico.

Geyse, jugadora del América, en festejo de gol | MEXSPORT