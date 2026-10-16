El fichaje estelar del Guadalajara para el Apertura 2026 no encuentra regularidad

Jordan Carrillo llegó a Chivas con la etiqueta de ser una de las apuestas ofensivas para el Apertura 2026. Después de recuperar protagonismo con Pumas, el futbolista sinaloense despertó el interés del Guadalajara gracias a su capacidad para conducir el balón, superar rivales y generar peligro cerca del área.

El Rebaño apostó por sus condiciones con la expectativa de encontrar en él una alternativa capaz de aportar desequilibrio y creatividad. Su versatilidad también representaba un punto a favor, ya que puede desempeñarse como extremo por cualquiera de las dos bandas o como mediapunta, una posición que, en principio, podía adaptarse a las necesidades del esquema de Gabriel Milito.

Sin embargo, el escenario no ha sido el esperado. Aunque Carrillo recibió oportunidades durante las primeras jornadas, poco a poco perdió protagonismo y dejó de aparecer con regularidad en el once titular. A esto se suma la imagen en la que el futbolista no celebró la anotación de Ángel Sepulveda en el Clásico Tapatío.

De recuperar protagonismo con Pumas a perder minutos en Chivas

La situación resulta llamativa si se toma en cuenta el momento que atravesaba Carrillo antes de llegar al Guadalajara. Con Pumas logró recuperar confianza y convertirse nuevamente en un futbolista relevante dentro del equipo, rendimiento que terminó por llamar la atención de Chivas.

Durante su etapa con el conjunto universitario disputó 22 partidos, en los que consiguió seis goles y tres asistencias. Su llegada al Rebaño suponía, por ello, un nuevo paso en su carrera y la oportunidad de trasladar ese buen momento a uno de los clubes más importantes de la Liga MX.

Jordan Carrillo, en un partido de Liga MX con Chivas | MEXSPORT

La realidad, hasta ahora, ha sido diferente. En el presente torneo, Carrillo suma siete apariciones, tres como titular y 281 minutos disputados, lo que representa apenas el 28 por ciento del tiempo de juego disponible.

La competencia por un puesto en el ataque y las exigencias del modelo de juego de Milito han reducido sus oportunidades. Incluso, en algunos de los partidos más recientes, el mediapunta ha tenido que observar los encuentros desde la banca sin ingresar al terreno de juego.

El panorama contrasta con las expectativas que generó su fichaje. Chivas buscaba en Carrillo una pieza capaz de ofrecer soluciones en el último tercio, pero el futbolista todavía no consigue la continuidad necesaria para convertirse en una opción constante.

¿Qué posición ocupa Jordan Carrillo con Gabriel Milito?

Una de las ventajas de Carrillo es precisamente su capacidad para ocupar diferentes zonas del frente ofensivo. Puede actuar como extremo izquierdo, extremo derecho o mediapunta, además de aprovechar su habilidad para recibir entre líneas y buscar el uno contra uno en espacios reducidos.

No obstante, esa versatilidad todavía no se ha traducido en un puesto fijo dentro del equipo. En la zona ofensiva, el sinaloense tiene que competir por minutos con jugadores como Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval, quienes también forman parte de la disputa por un lugar en el esquema rojiblanco.

Gabriel Milito antes del inicio del Clásico Tapatío | Imago7

A esto se suman las exigencias de Gabriel Milito sin balón. El entrenador argentino demanda intensidad en la presión, disciplina para ocupar los espacios y compromiso en las labores defensivas, aspectos que también forman parte de los criterios para definir a sus titulares.