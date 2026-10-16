De Jorge Campos a Cabinho: los futbolistas que vistieron las camisetas de Atlante y Pumas

Universitarios y azulgranas se vuelven a encontrar, pero en sus filas han tenido jugadores que vistieron ambas camisetas

Atlante y Pumas volverán a encontrarse en el Estadio Banorte, luego de más de 12 años en los que el conjunto azulgrana estuvo alejado del máximo circuito. Más allá de sus diferencias históricas y de la final que disputaron en 2007, ambas instituciones tienen otro punto en común: los futbolistas que defendieron sus colores a lo largo de sus carreras.

Uno de los nombres más representativos es Jorge Campos, quien brilló con Pumas y posteriormente defendió la portería del Atlante entre 1996 y 1997. El Inmortal se pudo coronar en dos ocasiones con el conjunto auriazul, en 1991 como campeón de la Liga MX y en 1989 como campeón de la Concachampions.

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Otro histórico que pasó por ambas escuadras fue Hugo Sánchez. El delantero alcanzó una etapa importante de su carrera con el conjunto universitario y también tuvo un paso por los Potros de Hierro al final de su trayectoria, esto tras vestir las playeras del Real Madrid y Atlético de Madrid en su paso por el futbol europeo.

Cabinho y Manuel Sol, entre los nombres compartidos

La lista también incluye a Evanivaldo Castro, mejor conocido como Cabinho, uno de los goleadores más destacados en la historia del futbol mexicano, quien jugó con Pumas y Atlante. Su mejor etapa la vivió con los universitarios al conseguir ser el máximo anotador en su historia con 151 goles, aparte de coronarse campeón de la Liga MX en 1977.

Por su parte, Manuel Sol, formado en las fuerzas básicas universitarias y debutante con Pumas en 1992, posteriormente vistió la camiseta de Necaxa y en 1996 llegó a los Potros de Hierro, aunque su mejor desempeño lo consiguió con el Rebaño Sagrado.

Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas | MEXSPORT

Otros jugadores que compartieron ambos vestidores fueron David Toledo y Jesús Olalde, además del defensa Juan de Dios Ramírez Perales. También aparece Jonathan “Cuba” Sánchez, quien destacó con Atlante antes de incorporarse a Pumas.

La final de 2007, un recuerdo especial

El antecedente más importante entre ambos clubes ocurrió en la final del Apertura 2007. Atlante se impuso 2-1 en el marcador global y conquistó el título, después de empatar sin goles en la ida y ganar la vuelta con anotaciones de Giancarlo Maldonado y Clemente Ovalle, tras el empate momentáneo de Ismael Íñiguez.

En aquel plantel azulgrana también estaba Christian “Hobbit” Bermúdez, quien sigue ligado al Atlante y representa un vínculo entre aquella generación campeona y la nueva etapa del club; de igual manera estaba Federico Villar, auxiliar técnico de Miguel Herrera, y Esteban Solari, quien hoy dirige a los Pumas.