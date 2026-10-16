La afición universitaria promete 'invadir' esta noche el Coloso de Santa Úrsula

El regreso del Atlante a la Primera División tendrá uno de sus capítulos más atractivos este viernes, cuando reciba a Pumas en el Estadio Banorte, en partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026, la expectativa por el enfrentamiento entre ambos equipos apunta a una gran asistencia.

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De acuerdo con la disponibilidad mostrada en la plataforma Fanki, todavía existen boletos para distintas zonas del inmueble, por lo que no se puede hablar de un lleno confirmado; sin embargo, el interés por el encuentro entre estas dos instituciones apunta a al menos un 60% de aforo.

Mapa de Fanki para el Atlante vs. Pumas |Captura

Atlante, con números destacados en asistencia

Los Potros están logrando convocar a miles de seguidores durante su regreso al máximo circuito. Hasta la Jornada 11 del Apertura 2026, el conjunto azulgrana acumuló 119 mil 742 espectadores en sus partidos como local, con un promedio de 23 mil 948 aficionados por encuentro.

Entre sus mejores registros destacan los compromisos ante América, en la Jornada 2, con 58 mil 576 asistentes, y frente a Toluca, en la fecha cuatro con 22 mil asistentes; de igual manera destaca la asistencia que tuvieron ante Cruz Azul pero en calidad de visitantes con casi 54 aficionados en el Estadio Azteca.

Protesta de La Rebel I IMAGO7

Estas cifras reflejan el interés que despertaron los azulgranas en su nueva etapa en Primera División. Además, su promedio de asistencia como locales supera el de Pumas, que registra 16 mil 635 aficionados por partido, de acuerdo con los datos de la Liga MX.

Precios desde los 200 pesos

Entre las principales alternativas que tienen los Potros de Hierro, son los precios accesibles para sus encuentros y es que para el Atlante vs Pumas se pueden encontrar entradas con precios que van desde los 200 pesos en zonas de cabecera y localidades destinadas a personas con discapacidad, hasta los 950 pesos en Palcos Club, sin considerar cargos por servicio.