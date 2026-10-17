El narrador de TV Azteca utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje poco convencional

Christian Martinoli volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una misteriosa publicación antes del partido entre Atlante y Pumas, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. El narrador de TV Azteca utilizó una referencia al futbol americano para promocionar el encuentro que forma parte del tradicional Viernes Botanero.

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El reconocido comentarista, quien se ha convertido en uno de los principales referentes de las transmisiones deportivas en México, sorprendió a sus seguidores con una historia de Instagram que parecía anunciar un partido de la NFL. Sin embargo, el mensaje tenía una explicación relacionada con el enfrentamiento entre los Potros de Hierro y los universitarios.

Martinoli y Luis García durante un partido | MEXSPORT

¿Qué publicó Christian Martinoli en Instagram antes del Atlante vs Pumas?

A través de su cuenta personal de Instagram, Christian Martinoli compartió una fotografía desde el Estadio Azteca acompañada de la música de las transmisiones de NFL en FOX. La publicación incluía la frase "Colts vs Cougars", haciendo referencia a un supuesto enfrentamiento de futbol americano que despertó la curiosidad de sus seguidores.

En realidad, el narrador de TV Azteca simplemente decidió traducir al inglés los apodos de ambos equipos. "Colts" hacía referencia a los Potros de Hierro del Atlante, mientras que "Cougars" representaba a los Pumas de la UNAM, utilizando una presentación similar a la de los partidos estelares de la NFL.

La historia de Christian Martinoli | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo llegan Atlante y Pumas al Viernes Botanero de la Jornada 12?

El Atlante de Miguel Herrera llega al enfrentamiento ubicado en la posición 16 de la clasificación general con 11 puntos, producto de dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Los Potros de Hierro necesitan sumar unidades para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación, después de una campaña marcada por la irregularidad.

Los azulgranas solamente han conseguido dos triunfos en el torneo, luego de superar 3-2 a Cruz Azul durante la Jornada 3 y vencer 4-2 a Rayados de Monterrey en la décima fecha. Sin embargo, Atlante llega después de perder 2-0 frente a Querétaro, resultado que complicó sus aspiraciones de escalar posiciones en la tabla general.

Por su parte, Pumas tampoco atraviesa su mejor momento, pues acumula cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria. El equipo dirigido por Esteban Solari ocupa el lugar 12 con 13 unidades y viene de empatar 3-3 frente a Cruz Azul, después de desperdiciar una ventaja de dos goles.