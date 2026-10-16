Toluca felicitó a Christian Martinoli por su cumpleaños y los comentarios se salieron de control

El equipo choricero quiso tener un buen gesto con el narrador, pero los seguidores aprovecharon para mandar sus propios mensajes

Christian Martinoli está de fiesta y Toluca no dejó pasar la oportunidad de felicitarlo. El popular narrador cumplió 51 años este jueves 15 de octubre y por ser un aficionado de los Diablos Rojos, el equipo choricero quiso tener un gesto agradable con él. Sin embargo, el club no contaba con la respuesta que tendrían los aficionados, pues algunos arremetieron contra el comunicador.

"Joyeux anniversaire, @martinolimx. Qué viva el #ChorizoPower", escribió el conjunto mexiquense en su cuenta de X, ante lo cual muchos usuarios respondieron con sus propias felicitaciones. No obstante, hubo otros cuantos que se burlaron de Martinoli e incluso cuestionaron su fanatismo por Toluca.

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¿Qué respondieron los usuarios a la felicitación de Toluca?

Entre los comentarios que destacaron, estuvo uno que señaló que Martinoli se olvidaba de su pasión por Toluca cuando le tocaba narrar los juegos de Tigres. "Se le olvida que es del rojo cuando juega Tigres", escribió esta persona, a quien otro usuario le recordó que TV Azteca transmite los juegos de los universitarios, razón por la cual no puede criticarlos de más.

Mientras que otra persona destacó el hecho de que Martinoli suele atacar mucho a América e insinuó que parte de su popularidad se debe a eso. "Feliz cumpleaños marketinero. Espero sigas comiendo del ame por mucho tiempo porque talento ni se diga. Sigue los pasos de tu creador solo no le hagas al perico porfaaaaaa", se lee en el comentario.

Christian Martinoli durante una cobertura | IMAGO 7

No obstante, también hubo felicitaciones sinceras para quienes muchos consideran "el mejor narrador de México". "Gracias por tanto Martina jajajaja"; "Feliz diablo, @martinolimx Tus narraciones, podcasts y entrevistas; me dan vida"; "Felicidades en tu diablo que cumplas muchos años más y arriba el chorizo power", escribieron algunos.

¿Qué dijo Martinoli a las felicitaciones?

De momento, el narrador no ha respondido a las felicitaciones que recibió por parte del conjunto choricero. Sin embargo, no parece un gesto de desatención, ya que en general no ha publicado nada en referencia a su cumpleaños número 51.