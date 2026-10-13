El ahora entrenador del Atlante asegura que quiso arreglar la situación; pero, fue imposible

Han pasado más de 10 años de aquel altercado en el aeropuerto de Filadelfia entre Miguel Herrera y Christian Martinoli que le terminó por costar el puesto de DT al ‘Piojo’ en la Selección Mexicana, ahora el entrenador del Atlante ha decidido ahondar sobre lo que sucedió posteriormente.

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En una charla del estratega en el podcast de ‘El RePortero’ recordó ese suceso; sin embargo, puntualizó que quiso arreglar la situación con el narrador de TV Azteca, incluso con Luis García como intermediario pero terminó siendo imposible.

Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del Atlante, en partido ante Querétaro | MEXSPORT

¿Qué dijo el Piojo Herrera?

“Lo quise arreglar, Luis García es un testigo. Si algún día te cruzas con Luis o hablas con él, pregúntaselo, porque yo lo quise arreglar”, empieza resaltando Miguel Herrera con Yosgart Gutiérrez.

Asimismo aseguró que la insistencia de su parte fue firme y no solo en una ocasión: “Tres veces le dije a Luis: ‘Dile a tu compadre que le baje, dile a tu compadre que lo arreglamos, que platiquemos’, y no se pudo. Y ese mono que anda suelto en mi cabeza de repente toca cables que no debe tocar, y ese día lo tocó.”

Piojo Herrera durante un partido como seleccionador de Costa Rica | MEXSPORT

Hoy 10 años después el entrenador ha resaltado su equivocación desde su viva voz, incluso siendo sincero en el que afirmó que pagó cada uno de sus errores y tuvo que asumir las consecuencias.

“Fue tonta, porque en el lugar donde estaba no tenía que haberlo hecho, pero al final me cobró factura. Entonces me dicen que a la Selección le quedé a deber… ¡no, no le quedé a deber ni máiz! Yo la cajeteé, pero me la cobraron, no me perdonaron“, catapultó.

'Piojo' Herrera y 'Turco' Mohamed se saludan efusivamente | Imago7

¿Qué sucedió en ese 2015?

Miguel Herrera tiró un golpe que logró darle en el cuello a Martinoli durante un encuentro en el aeropuerto en Filadelfia tras la mala participación en Copa América por parte de la Selección Mexicana.