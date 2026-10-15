Carlos Hermosillo vuelve a creer en el amor; presenta a su pareja y revela cuándo será su boda

La pareja contó cómo nació su historia de amor y reveló detalles de la romántica propuesta

Carlos Hermosillo, exfutbolista y actual analista de televisión, sorprendió al revelar que volverá a casarse. Tras pasar 14 años divorciado de la madre de sus hijos y asegurar que no llegaría al altar, el amor tocó a su puerta y ahora prepara una nueva etapa junto a Vanesa Jiménez.

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¿Cómo nació la relación de amor entre Carlos Hermosillo y Vanesa Jiménez?

La pareja se conoció a través de las redes sociales, cuando Hermosillo encontró el contenido de Vanesa, quien tiene un podcast y se desempeña como coach vital.

El exdelantero de Cruz Azul, otros equipos y de la Selección Mexicana, le escribió y, después de acordar una entrevista para el programa de ella en León, comenzó una relación que se ha mantenido durante un año y medio.

Carlos Hermosillo, exjugador mexicano de varios clubes de Liga MX | MEXSPORT

“Yo la vi en redes, le escribí, ella tiene un podcast, es coach vital y me dijo que si me entrevistaba. Ella es de león y le dije que yo iba para allá, me entrevistó para su podcast y desde ahí no nos hemos separado”, relató Hermosillo en charla que tuvo con TVNotas.

Vanesa también compartió lo que sintió desde el primer encuentro y destacó la conexión que surgió entre ambos.

“Todo nace de la admiración, y cuando lo conocí hubo química instantánea. personas que venimos de un divorcio vemos las relaciones de una forma distinta. es un hombre que no para, que es muy ambicioso en el buen sentido”, expresó sobre el exfutbolista.

La propuesta de noviazgo y la fecha de la boda

Carlos Hermosillo y Vanesa Jiménez comparten diferentes momentos | IG vanesajimenezmayagoytia

Hermosillo confesó que quedó cautivado por la personalidad de Vanesa durante aquella conversación y que no tardó en dar el siguiente paso.

“Me cautivó en ese momento (durante la plática) es una mujer muy guapa que no para, que es muy empresaria. Mentalmente es muy fuerte”, compartió.

El exjugador reveló que al tercer día de la entrevista le preguntó a Vanesa si quería ser su novia. Ahora, después de un año y medio juntos, ambos se preparan para llegar al altar el próximo 11 de julio.

Carlos Hermosillo rechazó a los naturalizados en el Tricolor | IMAGO7

La propuesta de matrimonio también tuvo un escenario especial: un viaje sorpresa a San Miguel de Allende, donde Hermosillo le entregó el anillo de compromiso sin que Vanesa lo esperara.