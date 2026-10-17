Con diversas frases el dorsal 18 se vio embellecido en este homenaje

El Atlante no se olvida de un histórico de la institución; el conjunto Azulgrana rendió un homenaje a Christian "Hobbit" Bermúdez con una camiseta especial para el juego ante Pumas con una serie de frases alrededor del mítico dorsal 18.

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"Gracias 18, Leyenda" se vio reflejado en la playera que presumió a través de sus redes sociales el Atlante en el vestidor del Estadio Banorte previo al cotejo de la Jornada 12 ante el Club Universidad

Cabe mencionar, que horas antes el club había confirmado un homenaje con un mensaje dedicado a su historia y a una de sus leyendas: “Un partido ideal para recordar #LaGrandezaDelAtlante y rendir homenaje a nuestra leyenda”.

Camiseta especial para el Hobbit Bermúdez | X:@Atlante

Histórico Hobbit

Y es que, Bermúdez con Atlante ya es legendaria, entre el vínculo incluye un título de Liga MX, su participación en los campeonatos de la Liga de Expansión MX y un título de Campeón de Campeones en dicha categoría.

Hobbit Bermúdez entrando de cambio ante Puebla | IMAGO7

El Hobbit acumula alrededor de 329 partidos, 53 goles y 31 asistencias con el conjunto azulgrana y recientemente en este Apertura 2026 volvió a reaparecer en un partido de Liga MX.

El veterano futbolista ingresó de cambió en el minuto 78 en el Estadio Cuauhtémoc, durante el Puebla vs Atlante, para firmar su regreso tras 9 años, cuatro meses y 12 días.

El mediocampista de 39 años entró en sustitución de Daniel González y el exjugador del América estuvo a nada de concretar un gol en el 82' cuando sacó un tiro potente dentro del área; pero, terminó rechazado por Ricardo Gutiérrez, en lo que hubiera representado un regreso inolvidable.

Hobbit Bermúdez en el partido entre Puebla vs Atlante | IMAGO7

¿Se acerca el retiro?

Christian Bermúdez dio una entrevista para el Esto hace algunas semanas en donde destacó que por ahora se encontraba concentrado en el Atlante ante un posible retiro: "No, no, el Hobbit no se ha acabado. Mi pensamiento está ahorita en poder ayudar al equipo, porque me siento muy bien, porque me siento disponible, te digo, estoy compitiendo."