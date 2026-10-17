La impresionante acción por la que Miguel Herrera fue expulsado en el duelo ante Pumas

El técnico de los Potros vio la tarjeta roja durante el primer tiempo del encuentro en el Estadio Banorte

El partido entre Atlante y Pumas, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026, tuvo un momento de tensión durante el primer tiempo, cuando Miguel Herrera fue expulsado por realizar un corte de manga al árbitro Luis Enrique Santander.

El entrenador de los Potros abandonó el área técnica después de recibir la tarjeta roja, en un encuentro que hasta ese momento tenía al conjunto azulgrana como protagonista y a Keylor Navas como una de las figuras de Pumas.

Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del Atlante, en partido ante Pumas | MEXSPORT

La expulsión del Piojo ocurrió alrededor del minuto 33, cuando Luis Enrique Santander decidió mostrarle la roja tras el gesto dirigido hacia él. Con su salida, el auxiliar Álvaro Galindo quedó al frente del equipo local para continuar con las indicaciones desde el banquillo.

Atlante empata el juego antes del medio tiempo

Antes de la expulsión, los Potros habían generado las ocasiones más peligrosas del encuentro y puesto en aprietos a la defensa universitaria. El equipo de Herrera aprovechó las condiciones del terreno de juego mojado para buscar profundidad y probar al arco rival.

Luis Enrique Santander, árbitro mexicano, en el Atlante vs Pumas | MEXSPORT

Keylor Navas respondió con intervenciones importantes. Alrededor del minuto 21, el guardameta costarricense evitó la anotación de Jhojan Julio, quien ingresó al área e intentó vencerlo con un disparo que el portero controló con una gran reacción.

Minutos después, al 42’ Juninho puso el primero para el conjunto Auriazul y posteriormente Calzadilla puso el empate a minutos de que terminara el primer tiempo.