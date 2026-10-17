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Santos Laguna vs Querétaro EN VIVO: resultado, goles y estadísticas
Actualizado a 13:24 - 17 de octubre de 2026
Torreón vivirá el partido más esperado de la Jornada 12
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¿Por dónde ver el partido EN VIVO entre Santos Laguna vs Querétaro?
El encuentro entre Santos Laguna y Querétaro se llevará a cabo el próximo 17 de octubre de 2026 a las 17:00. Partido correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por TUDN.
Santos Laguna vs Querétaro es el partido más llamativo de la Jornada 12 debido al gran presente que vive ambos equipos a esta altura del campeonato mexicano. Y es que, Laguneros y Gallos Blancos llegan enrachados en el Apertura 2026.
Los de Torreón llega a este encuentro con cuatro victorias consecutivas en Liga MX; triunfos luego vencer a Bravos de Juárez, al Toluca, a Pachuca y recientemente al Atlético San Luis que lo han llevado a pelear por la Liguilla.
A esta fecha los laguneros se encuentran en la posición 14 con doce goles a favor, dieciséis tantos en contra y una diferencia de -4; pero, con un claro ascenso en la tabla de clasificación.
Mientras tanto, Querétaro se ubica en el tercer lugar de la clasificación. Son 20 unidades, con quince goles a favor, ocho tantos en contra y una diferencia de +7. A todo esto sin dejar de lado que tiene un juego pendiente en 11 fechas.