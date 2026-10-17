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Santos Laguna vs Querétaro EN VIVO: resultado, goles y estadísticas

Santos Laguna vs Querétaro EN VIVO: resultado, goles y estadísticas
Ramiro Pérez Vásquez
13:21 - 17 de octubre de 2026

Actualizado a 13:24 - 17 de octubre de 2026

Torreón vivirá el partido más esperado de la Jornada 12

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El partido se jugará en el Estadio TSM

Orlegi Sports hizo una inversión para remodelar el TSM Santos Laguna | IMAGO7
Orlegi Sports hizo una inversión para remodelar el TSM Santos Laguna | IMAGO7

Santos Laguna vs Querétaro es el partido más llamativo de la Jornada 12 debido al gran presente que vive ambos equipos a esta altura del campeonato mexicano. Y es que, Laguneros y Gallos Blancos llegan enrachados en el Apertura 2026.

Los de Torreón llega a este encuentro con cuatro victorias consecutivas en Liga MX; triunfos luego vencer a Bravos de Juárez, al Toluca, a Pachuca y recientemente al Atlético San Luis que lo han llevado a pelear por la Liguilla.

A esta fecha los laguneros se encuentran en la posición 14 con doce goles a favor, dieciséis tantos en contra y una diferencia de -4; pero, con un claro ascenso en la tabla de clasificación.

Mientras tanto, Querétaro se ubica en el tercer lugar de la clasificación. Son 20 unidades, con quince goles a favor, ocho tantos en contra y una diferencia de +7. A todo esto sin dejar de lado que tiene un juego pendiente en 11 fechas.