Santos Laguna vs Querétaro EN VIVO: resultado, goles y estadísticas

Santos Laguna vs Querétaro es el partido más llamativo de la Jornada 12 debido al gran presente que vive ambos equipos a esta altura del campeonato mexicano. Y es que, Laguneros y Gallos Blancos llegan enrachados en el Apertura 2026.

Los de Torreón llega a este encuentro con cuatro victorias consecutivas en Liga MX; triunfos luego vencer a Bravos de Juárez, al Toluca, a Pachuca y recientemente al Atlético San Luis que lo han llevado a pelear por la Liguilla.

A esta fecha los laguneros se encuentran en la posición 14 con doce goles a favor, dieciséis tantos en contra y una diferencia de -4; pero, con un claro ascenso en la tabla de clasificación.