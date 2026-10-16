El día que Cuauhtémoc amenazó al Piojo López: "Si cobras como yo, corres como yo o aquí mismo te parto la madre"

Tras décadas en secreto, sale a la luz la fuerte discusión que sostuvieron los referentes azulcremas en el vestidor

En el futbol hay historias que nunca se cuentan y otras que necesitan décadas para salir a la luz. Una de ellas ocurrió durante las Semifinales del Clausura 2005, cuando Cuauhtémoc Blanco amenazó con golpear a Claudio ‘Piojo’ López en pleno partido entre América y Cruz Azul.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, Javier Pérez Teuffer, expresidente de las Águilas, reveló esta inédita anécdota que tuvo lugar semanas antes de que el ‘Temo’ conquistara el único título de Liga MX de su carrera con el conjunto azulcrema.

Aunque para entonces ya no ocupaba la presidencia del club, Teuffer recordó que estuvo presente en el palco y fue testigo de un momento que después aclararía con el propio delantero argentino.

“Un día me acuerdo que estábamos en el palco, viendo la Semifinal del 2005. Cuauhtémoc había quedado en punta y el Piojo López estaba en la barrera porque teníamos un tiro libre en contra. Veo que Cuauhtémoc pega una pinche carrera, algo le dice al Piojo y se regresa”, comenzó a relatar Pérez Teuffer sobre quien considera su hijo consentido.

Javier Pérez Teuffer en partido del América | MexSport

América terminó imponiéndose a Cruz Azul por un contundente marcador global de 6-2, con dos goles de Blanco y dos del Piojo López. Tras sellar el pase a la Final contra Tecos, Pérez Teuffer bajó al vestidor y aprovechó el momento para preguntarle al argentino qué había sucedido con su compañero.

“Entonces, bajé al vestidor porque iba a darles una prima porque ya pasábamos a la Final contra Tecos, y le dije al Piojo: ‘Oye, ¿qué te dijo Cuauhtémoc?’. Y me dice: ‘No, es que Cuauhtémoc está loco’”.

La respuesta del exdelantero argentino despertó todavía más la curiosidad del entonces ya ex directivo, quien quiso saber por qué Blanco había reaccionado de esa manera. Fue entonces cuando López le contó las palabras que había recibido del histórico número 10 americanista.

“¿Pero por qué?”, volví a preguntar, y dice que le dijo: ‘Si cobras como yo, corres como yo o aquí mismo te parto la madre, cabrón’”.

Pérez Teuffer aseguró que reproduce las palabras tal como se las contó el propio Piojo y cerró la anécdota con la respuesta que recibió cuando quiso saber cómo había reaccionado ante la amenaza de su compañero.

Piojo López festeja con la camiseta del América | MEXSPORT

Lo que te estoy diciendo son palabras textuales de lo que me contó el Piojo a mí. Y le pregunté: ‘Entonces, ¿qué hiciste?’. ‘Pues me puse a correr’, me contestó.