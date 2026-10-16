Una organización apoyó a la madre del fallecido para proceder legalmente ante las incógnitas que rodean la muerte de su hijo

Más de un mes ha pasado del fallecimiento de Gael Uscanga, joven de 15 años que murió el área de urgencias de una Cruz Roja en Veracruz, y todavía no hay claridad sobre las causas de su muerte. Por ello, la familia decidió proceder legalmente y hay una denuncia por homicidio por omisión contra el dueño de Piratas FC, club de la Liga de Expansión con el cual había ido a entrenar.

De acuerdo con Ignacio ‘Fantasma’ Suárez, la madre de Uscanga Carranza recibió ayuda por parte de una organización para atender el tema de los abogados. “Tengo la certeza de que ya hay una denuncia penal por posible homicidio por omisión o culposo”, comentó el periodista en su canal de YouTube.

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Detalló que la denuncia es contra el doctor de Piratas, de quien no dio el nombre; contra el entrenador del primer equipo, Mario García; contra el dueño de club y presidente, Carlos Vives, y contra su director general Carlos Benavides. Añadió que al menos ellos fueron considerados en la denuncia, pero no se descarta que incluyan a alguien más.

¿Qué pasó con el fallecimiento de Gael Uscanga?

Fue el pasado 4 de septiembre que se dio a conocer la muerte de Gael Uscanga. Tras ello, David Faitelson difundió información compartida por Carlos Benavides y afirmó que el jugador presentó malestar durante el calentamiento y que el club lo atendió antes de trasladarlo a la Cruz Roja a petición de la madre.

García durante un entrenamiento de Piratas FC | X: @Piratasfutbolfc

En ese momento, según la información de Faitelson y Benavides, se afirmó que le suministraron oxígeno. Esta versión también aseguró que fue la propia familia de Uscanga la que no quiso que le realizaran una autopsia, pero de acuerdo con el ‘Fantasma’ Suárez, en realidad las autoridades son las que no le han querido dar información a la familia.

Según el periodista, la fiscalía encabezada por Cecilia Uscanga Hernández no ha presionado lo suficiente para que se le entregue a la madre de Gael la autopsia de su hijo. Señaló que la muerte se registró solamente por infarto agudo al miocardio, como un “diagnóstico de machote para dar carpetazo”.

Partido de Piratas FC en la Liga de Expansión | X: @Piratasfutbolfc

Piratas no llevó a Gael Uscanga a un hospital privado

Suárez también destacó que, tras el fallecimiento, el club se refirió a Gael como un invitado, a pesar de que entraba con el primer equipo desde junio. De igual forma, negó que fuera la madre la que quisiera ir a la Cruz Roja, sino que cuando se enteraron de que no tenían seguro médico, fueron los encargados del equipo los que decidieron acudir a esta institución.

El Sanatorio San Francisco, el Hospital Millenium, el Sanatorio de la Trinidad, y el Hospital María eran algunas instituciones de salud que estaban más cerca de las instalaciones de entrenamiento, pero que se descartaron por ser privadas. “Parece negligencia criminal y ya terminó en una denuncia por homicidio culposo o de omisión”, mencionó.

Finalmente, desmintió la versión compartida por Faitelson, de que el club tenía desfibrilador y que le dio la atención necesaria a Gael. “Lo trasladaron en una camioneta de utilería, sin paramédicos, sin monitor”, finalizó.