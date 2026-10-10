Anuncian 'Patada con Grillete', la docuserie que revelará los secretos y la desafiliación de los Tiburones Rojos de Veracruz

La casa productora ya trabaja en las grabaciones del proyecto que promete contar la historia del club veracruzano

Los Tiburones Rojos de Veracruz volverán a estar bajo los reflectores con el anuncio de “Patada con Grillete”, una nueva docuserie original producida por la casa productora Morita Play. El proyecto, adelantado por el exfutbolista Antonio “El Divino” López a través de sus redes sociales, buscará reconstruir la historia de la icónica franquicia del futbol mexicano y profundizar en los polémicos acontecimientos que derivaron en su desafiliación por parte de la Federación Mexicana de Futbol en diciembre de 2019.

Bajo el lema "Del estadio a la celda. Del silencio al contraataque", la producción contempla la participación estelar del expropietario Fidel Kuri Grajales, quien expondrá su versión sobre la pérdida del equipo y el proceso legal que ha enfrentado.

Fidel Kuri, exfutbolistas y periodistas: Los testimonios de 'Patada con Grillete'

Las grabaciones de la serie documental se encuentran en marcha y prometen reunir voces clave de la institución para abordar tanto las glorias en la cancha como las presuntas irregularidades administrativas señaladas por la directiva.

Fidel Kuri en un evento con Veracruz | MEXSPORT

Además del testimonio directo de Fidel Kuri sobre sus intentos por recuperar la franquicia, reportes vertidos en portales como Comandante Tiburón señalan la participación de exfutbolistas, exdirectivos, personal administrativo, periodistas locales y aficionados.

Los Tiburones Rojos de Veracruz | IMAGO7