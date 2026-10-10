Los Tiburones Rojos de Veracruz volverán a estar bajo los reflectores con el anuncio de “Patada con Grillete”, una nueva docuserie original producida por la casa productora Morita Play. El proyecto, adelantado por el exfutbolista Antonio “El Divino” López a través de sus redes sociales, buscará reconstruir la historia de la icónica franquicia del futbol mexicano y profundizar en los polémicos acontecimientos que derivaron en su desafiliación por parte de la Federación Mexicana de Futbol en diciembre de 2019.
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Bajo el lema "Del estadio a la celda. Del silencio al contraataque", la producción contempla la participación estelar del expropietario Fidel Kuri Grajales, quien expondrá su versión sobre la pérdida del equipo y el proceso legal que ha enfrentado.
Fidel Kuri, exfutbolistas y periodistas: Los testimonios de 'Patada con Grillete'
Las grabaciones de la serie documental se encuentran en marcha y prometen reunir voces clave de la institución para abordar tanto las glorias en la cancha como las presuntas irregularidades administrativas señaladas por la directiva.
Además del testimonio directo de Fidel Kuri sobre sus intentos por recuperar la franquicia, reportes vertidos en portales como Comandante Tiburón señalan la participación de exfutbolistas, exdirectivos, personal administrativo, periodistas locales y aficionados.
Aunque publicaciones en redes sugieren el año 2027 como una posibilidad para su lanzamiento, la productora Morita Play no ha hecho oficial la fecha exacta de estreno ni la plataforma de streaming donde se distribuirá la producción.