La perrera mayor recibe a los Camoteros en la primera fecha de la Jornada 11

Los Xolos de Tijuana y los Camoteros del Puebla se enfrentarán en el arranque de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. El duelo se llevará a cabo en la cancha del Estadio Caliente y esta programado a empezar a las 21:00 (hora centro de México), además de que podrá disfrutarse a través de las pantallas de FOX y FOX One.

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¿Cómo llega Xolos?

El equipo comandado por Sebastián ‘Loco’ Abreu llega a la décima primera fecha como el octavo mejor equipo del torneo. Los Xolos suman un total de 15 unidades, mismos que consiguieron gracias a cuatro victorias y tres empates, sufriendo solamente tres derrotas, siendo la última la que recibieron en la Jornada 10 ante los Rojinegros del Atlas.

En su último compromiso, Gilberto Mora y compañía se enfrentaron a los Bravos de Juárez, duelo que terminó en un cerrad empate a un gol, el tanto del equipo lo marcó su goleador Mourad El Ghezouani por la vía del penal. En sus últimos cinco juegos, el equipo de la frontera tiene la marca de una victoria, dos derrotas y dos empates.

Mourad El Ghezouani tras anotar con Xolos | MEXSPORT

¿Cómo llega Puebla?

La Franja llega al compromiso en un escenario muy similar al de su rival, pue son solo están un lugar abajo en la tabla (noveno), sino que están empatados con las mismas 15 unidades. Los poblanos llegan con una marca de cuatro triunfos, tres empates y cuatro derrotas, además de contar con un partido de más a diferencia de su contraparte.

En el ultimo juego del equipo dirigido por Gerardo Espinoza, el Puebla también dividió puntos, esto gracias a un empate a un gol ante los Esmeraldas de León en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Por su parte, la Franja tiene una racha practicante similar a la de Xolos, contando con una victoria, dos empate y dos derrotas en sus últimos dos partidos.

Puebla celebra gol del empate ante León en la J11 | IMAGO7

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

La última vez que ambas franquicias compartieron el rectángulo de juego en un partido de la Liga MX fue el 6 de febrero de 2026, en el duelo correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026, mismo que terminó en un empate a cero goles.