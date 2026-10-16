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Tijuana vs Puebla EN VIVO: resultado, goles y estadísticas

Tijuana vs Puebla EN VIVO: resultado, goles y estadísticas
Ramiro Pérez Vásquez
16:49 - 16 de octubre de 2026

Actualizado a 17:00 - 16 de octubre de 2026

Xolos y Camoteros se ven las caras en la fronteras en busca de afianzarse en los primeros 8

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Tijuana llega a la décima primera fecha como el octavo mejor equipo del torneo. Los Xolos suman un total de 15 unidades, mismos que consiguieron gracias a cuatro victorias y tres empates, sufriendo solamente tres derrotas, siendo la última la que recibieron en la Jornada 10 ante los Rojinegros del Atlas.

Su más reciente partido fue ante los Bravos de Juárez, duelo que terminó en un cerrad empate a un gol, el tanto del equipo lo marcó su goleador Mourad El Ghezouani por la vía del penal. En sus últimos cinco juegos, el equipo de la frontera tiene la marca de una victoria, dos derrotas y dos empates.

Mientras tanto, el Puebla llega al compromiso en un escenario muy similar al de su rival, pue son solo están un lugar abajo en la tabla (noveno), sino que están empatados con las mismas 15 unidades.

Los poblanos llegan con una marca de cuatro triunfos, tres empates y cuatro derrotas, además de contar con un partido de más a diferencia de su contraparte.