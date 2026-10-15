La Selección Mexicana Femenil Sub-17 reveló la lista oficial de convocadas por el estratega Miguel Gamero para disputar la Copa Mundial Femenina Sub-17 Marruecos 2026. El conjunto tricolor quedó ubicado en el Grupo F junto con sus similares de España, Australia y Chile, en un certamen donde las mexicanas buscarán repetir o superar su histórica actuación de 2018, cuando finalizaron como subcampeonas del mundo tras llegar a la gran final.
¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en el Mundial de Marruecos 2026?
Lista de jugadoras convocadas por México para el Mundial Sub-17
El plantel tricolor cuenta con una importante base de elementos de la Liga Femenil, así como futbolistas que militan en el balompié internacional
Porteras: Camila Haro (Slammers FC HB Køge), Ania López (Match Fit Surf) y Emiley Ríos (Club Tijuana).
Defensas: Bianka Arredondo (Pachuca), Bethzabeth Barrón (Guadalajara), Emily Delgado (Atlas), Valeria Figueroa (Tigres UANL), Fernanda Monroy (Toluca), Vanessa Paredes (América) y Araceli Pérez (Pachuca).
Mediocampistas: Camila Campos (SUSC), Citlalli Reyes (Rayadas de Monterrey), Zoé Sánchez (Rayadas de Monterrey) y Ixchel Uscanga (Guadalajara).
Delanteras: Kemberly García (América), Nicole Jiménez (Olympique de Marsella), Shaddai Nuñez (Toluca), Natalia Pérez (Guadalajara), Naomi Rojo (Club Tijuana), Natalia Ugalde (Pumas UNAM) y Mia Urbano (Guadalajara).
Las figuras a seguir: Nicole Jiménez y el histórico récord de Citlalli Reyes
Entre los nombres a dar seguimiento durante la justa en suelo africano destaca Nicole Jiménez, atacante de 16 años que recientemente se incorporó al Olympique de Marsella tras su paso por el Paris Saint-Germain. La futbolista resalta por su explosiva velocidad y capacidad de recuperación en el frente de ataque.
Por su parte, Citlalli Reyes, mediocampista de Rayadas de Monterrey, llega a este campeonato con un objetivo histórico. Tras ver acción en las dos ediciones anteriores y acumular 10 partidos internacionales, si logra alinear en tres compromisos durante este Mundial alcanzará las 13 participaciones, superando el récord histórico que actualmente ostentan leyendas como Deyna Castellanos, Verónica Herrera, Eva Navarro y Claudia Pina (12 partidos).