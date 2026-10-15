Convocatoria de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 para el Mundial de Marruecos 2026

Miguel Gamero presentó la lista de futbolistas que disputarán la justa mundialista

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 reveló la lista oficial de convocadas por el estratega Miguel Gamero para disputar la Copa Mundial Femenina Sub-17 Marruecos 2026. El conjunto tricolor quedó ubicado en el Grupo F junto con sus similares de España, Australia y Chile, en un certamen donde las mexicanas buscarán repetir o superar su histórica actuación de 2018, cuando finalizaron como subcampeonas del mundo tras llegar a la gran final.

Lista de jugadoras convocadas por México para el Mundial Sub-17

El plantel tricolor cuenta con una importante base de elementos de la Liga Femenil, así como futbolistas que militan en el balompié internacional

Porteras: Camila Haro (Slammers FC HB Køge), Ania López (Match Fit Surf) y Emiley Ríos (Club Tijuana).

Defensas: Bianka Arredondo (Pachuca), Bethzabeth Barrón (Guadalajara), Emily Delgado (Atlas), Valeria Figueroa (Tigres UANL), Fernanda Monroy (Toluca), Vanessa Paredes (América) y Araceli Pérez (Pachuca).

Mediocampistas: Camila Campos (SUSC), Citlalli Reyes (Rayadas de Monterrey), Zoé Sánchez (Rayadas de Monterrey) y Ixchel Uscanga (Guadalajara).

Delanteras: Kemberly García (América), Nicole Jiménez (Olympique de Marsella), Shaddai Nuñez (Toluca), Natalia Pérez (Guadalajara), Naomi Rojo (Club Tijuana), Natalia Ugalde (Pumas UNAM) y Mia Urbano (Guadalajara).

Mundial Femenino Sub 17 2026 l FIFA

Las figuras a seguir: Nicole Jiménez y el histórico récord de Citlalli Reyes

Entre los nombres a dar seguimiento durante la justa en suelo africano destaca Nicole Jiménez, atacante de 16 años que recientemente se incorporó al Olympique de Marsella tras su paso por el Paris Saint-Germain. La futbolista resalta por su explosiva velocidad y capacidad de recuperación en el frente de ataque.

Selección Mexicana Sub 17 ante Costa Rica l X: @miseleccionfem