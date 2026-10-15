La Selección Femenil Sub-17 arrancará oficialmente su participación en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026, certamen que se llevará a cabo del 17 de octubre al 7 de noviembre. El conjunto tricolor disputará la Fase de Grupos enfrentando a España el lunes 19 de octubre, a Chile el jueves 22 de octubre y cerrando la primera ronda ante Australia el domingo 25 de octubre, partidos que se transmitirán en vivo de manera gratuita a través de ViX y FIFA+ (con registro previo).
Orgullo mexicano en Marruecos: FIFA convoca a tres árbitras aztecas para el Mundial Femenil Sub-17
Calendario de partidos de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en Marruecos 2026
El cuadro nacional quedó ubicado en un grupo sumamente competitivo y jugará todos sus compromisos en la zona de Rabat:
España vs México | Lunes 19 de octubre | 09:00 horas (Tiempo del Centro de México)
Chile vs México | Jueves 22 de octubre | 12:00 horas (Tiempo del Centro de México)
México vs Australia | Domingo 25 de octubre | 09:00 horas (Tiempo del Centro de México)
Los partidos serán transmitidos por medio de ViX y las plataforma FIFA+ (Gratis con registro).
El camino del Tri Femenil Sub-17
México amarró su boleto a la justa mundialista tras una actuación impecable en el Premundial de la CONCACAF, donde avanzó como líder invicto del Grupo C al superar con autoridad a sus similares de Costa Rica, Panamá y Jamaica.
En esta ocasión, la FIFA apostó por un formato de organización concentrada en la región de Rabat, Marruecos, evitando traslados entre distintas ciudades para facilitar la logística del torneo.
Cabe destacar que Marruecos alberga por segunda ocasión consecutiva el campeonato dentro del nuevo ciclo de torneos anuales estipulado por el organismo rector del futbol mundial, el cual mantendrá la sede fija en el país africano hasta 2029.