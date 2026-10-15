¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en el Mundial de Marruecos 2026?

El Tricolor juvenil debutará ante España en busca del boleto a la siguiente ronda

La Selección Femenil Sub-17 arrancará oficialmente su participación en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026, certamen que se llevará a cabo del 17 de octubre al 7 de noviembre. El conjunto tricolor disputará la Fase de Grupos enfrentando a España el lunes 19 de octubre, a Chile el jueves 22 de octubre y cerrando la primera ronda ante Australia el domingo 25 de octubre, partidos que se transmitirán en vivo de manera gratuita a través de ViX y FIFA+ (con registro previo).

Calendario de partidos de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en Marruecos 2026

El cuadro nacional quedó ubicado en un grupo sumamente competitivo y jugará todos sus compromisos en la zona de Rabat:

España vs México | Lunes 19 de octubre | 09:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Chile vs México | Jueves 22 de octubre | 12:00 horas (Tiempo del Centro de México)

México vs Australia | Domingo 25 de octubre | 09:00 horas (Tiempo del Centro de México) Los partidos serán transmitidos por medio de ViX y las plataforma FIFA+ (Gratis con registro).

Mundial Femenino Sub 17 2026 l FIFA

El camino del Tri Femenil Sub-17

México amarró su boleto a la justa mundialista tras una actuación impecable en el Premundial de la CONCACAF, donde avanzó como líder invicto del Grupo C al superar con autoridad a sus similares de Costa Rica, Panamá y Jamaica.

En esta ocasión, la FIFA apostó por un formato de organización concentrada en la región de Rabat, Marruecos, evitando traslados entre distintas ciudades para facilitar la logística del torneo.