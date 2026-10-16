Luis de la Fuente, técnico campeón del mundo, 'apadrina' a DT mexicano graduado con licencia UEFA Pro

Luis de la Fuente junto con Rodrigo Iñigo | ESPECIAL

Un exdefensa del América se graduó como entrenador con licencia UEFA Pro en España y recibió consejos de Luis de la Fuente, técnico de la selección campeona de Europa.

​Luis de la Fuente, técnico de la selección de España, fue padrino de la generación de entrenadores con licencia UEFA Pro. Entre los nuevos estrategas se graduó un mexicano: Rodrigo Iñigo, quien formó parte de varios equipos del balompié nacional y ahora continúa su formación como entrenador.

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Elegir correctamente a las personas que lo acompañan

​De la Fuente conversó con el mexicano para desearle éxito y recordarle que lo más importante para un entrenador es elegir correctamente a las personas que lo van a acompañar en la aventura futbolística.

​El propio Iñigo agradeció a De la Fuente sus palabras y el hecho de que el seleccionador, junto con su cuerpo técnico, haya compartido sus conocimientos durante todo un año, sin saber que durante ese tiempo se coronarían campeones de Europa.

Rodrigo Iñigo en su paso por América | MEXSPORT

​Rodrigo Iñigo del Rincón es un exfutbolista que se desempeñó como defensa central y lateral durante más de una década en el fútbol profesional, destacando por su paso por el Club América y consolidando posteriormente una carrera como formador y estratega en el fútbol español.

​Iñigo debutó en la Primera División de México en el torneo Clausura 2007 bajo la dirección técnica de Luis Fernando Tena. Con las Águilas vivió una etapa de constante rotación defensiva y disputó torneos internacionales de alto calibre:

​Club América (2007–2009 / 2010): Integró el plantel que disputó la Copa Sudamericana 2007 (alcanzando el subcampeonato) y la Copa Libertadores 2008, certamen donde formó parte de la histórica eliminatoria frente a Flamengo en el Estadio Maracaná. En 2008 también ganó la InterLiga.

​Querétaro FC (2009–2010): Fue cedido para ganar regularidad en la máxima categoría.

​Lobos BUAP y Necaxa (2011–2013): Tuvo paso por la Liga de Ascenso.

​Puebla FC (2013–2014): Regresó al máximo circuito con el conjunto de La Franja.

​Etapa en México, EE. UU. y Centroamérica (2015–2019): Vistió las camisetas de Mineros de Zacatecas, Venados de Mérida y Cimarrones de Sonora; en el extranjero militó con el Deportivo Suchitepéquez de Guatemala y Las Vegas Lights FC en la USL Championship de Estados Unidos.

​Cierre en España: Finalizó su etapa como jugador activo compitiendo en el fútbol semiprofesional español con el CD San Roque de Lepe y el CD El Álamo.