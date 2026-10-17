La iniciativa de Ley de Cultura Cívica presentada por Clara Brugada contempla multas, arrestos y trabajo comunitario

La Ciudad de México podría tener nuevas sanciones por conductas que ocurren diariamente en el transporte público, las calles y otros espacios de convivencia. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de Ley de Cultura Cívica que busca ampliar las faltas administrativas y establecer castigos que incluyen multas de hasta 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA), arrestos de hasta 36 horas y trabajo comunitario de hasta 18 horas, además de medidas orientadas a reparar los daños ocasionados.

Entre los cambios más llamativos se encuentra la posibilidad de sancionar a quienes ocupen indebidamente asientos reservados del Metro, ejerzan violencia contra personas que manifiesten afecto mediante besos o abrazos en espacios públicos, impidan el acceso a establecimientos por motivos discriminatorios o dañen monumentos y mobiliario urbano. Sin embargo, es importante señalar que estas medidas forman parte de una propuesta legislativa, por lo que su aplicación dependerá de que la iniciativa sea aprobada y entre en vigor.

La CDMX podría tener nuevas sanciones por conductas que ocurren en el transporte público, las calles y otros espacios / Especial

¿Cuáles serían las nuevas multas de la Ley de Cultura Cívica en CDMX?

La propuesta contempla sanciones económicas de hasta 60 UMA, que con el valor diario de 117.31 pesos establecido para 2026 equivalen a 7 mil 38.60 pesos. No obstante, esta cantidad representa un límite máximo previsto para determinadas infracciones y no significa que todas las conductas incluidas en la iniciativa recibirán automáticamente la misma multa.

Además de las sanciones económicas, la iniciativa considera arrestos de hasta 36 horas y trabajo comunitario de hasta 18 horas, dependiendo de la conducta y de las disposiciones aplicables. También incorpora la figura de reparación simbólica, que podría consistir en una disculpa pública, un compromiso de no repetición u otras acciones destinadas a restaurar la convivencia entre las personas involucradas.

El planteamiento busca que las faltas cívicas no se atiendan únicamente mediante castigos económicos, sino que también existan mecanismos para reconocer el daño ocasionado y evitar que las conductas se repitan.

Ocupar el asiento reservado en el Metro podría costarte una sanción / Especial

¿Habrá multas por ocupar asientos reservados del Metro?

Una de las disposiciones que más podría llamar la atención de los capitalinos es la relacionada con los asientos reservados del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, destinados a personas que requieren condiciones especiales de accesibilidad y movilidad.

La iniciativa propone considerar como falta cívica ocupar indebidamente estos espacios, con el propósito de reforzar el respeto hacia quienes tienen prioridad para utilizarlos. De aprobarse, la conducta podría generar consecuencias administrativas conforme a la clasificación y sanciones que establezca la nueva legislación.

El objetivo de esta disposición es fortalecer la convivencia dentro del transporte público y evitar que los lugares destinados a personas con necesidades específicas sean utilizados de manera que se impida su acceso.

Los castigos que incluyen multas de hasta 60 Unidades de Medida y Actualización y arrestos de hasta 36 horas / Especial

CDMX también busca sancionar agresiones por muestras de afecto

La propuesta de Clara Brugada también contempla sanciones contra quienes ejerzan violencia hacia personas que manifiesten afecto en la vía pública, ya sea mediante besos, abrazos o caricias.

Esta medida busca proteger a quienes expresan afecto en espacios públicos y evitar que sean objeto de agresiones o actos de hostigamiento por esa razón. La iniciativa se enfoca en la violencia ejercida contra las personas, no en sancionar las muestras de cariño.

En ese mismo apartado de convivencia y respeto, se plantean sanciones para quienes impidan el ingreso a inmuebles de acceso público por motivos relacionados con la apariencia, prejuicios o estereotipos, así como para quienes otorguen un trato diferenciado injustificado dentro de esos espacios.

¿De cuánto sería la multa por dañar monumentos en CDMX?

Otro de los cambios propuestos está relacionado con la protección del mobiliario urbano, estatuas, monumentos y bienes de valor histórico. La iniciativa contempla incrementar las sanciones por determinadas afectaciones a estos elementos, además de establecer obligaciones de reparación.

Para los daños a bienes muebles o inmuebles, estatuas y monumentos de valor histórico, el planteamiento considera sanciones de 20 a 50 UMA, lo que equivaldría, con el valor de 2026, a cantidades de 2 mil 346.20 a 5 mil 865.50 pesos.

A estas sanciones podrían sumarse medidas de reparación económica y material, con la intención de que quienes ocasionen afectaciones también asuman las consecuencias del deterioro provocado a los bienes públicos.

¿Qué otras conductas serían sancionadas en CDMX?

La iniciativa también incorpora nuevas faltas relacionadas con la seguridad, la salud pública y el bienestar animal. Entre las conductas contempladas se encuentran:

Vender o comercializar cohetes, fuegos artificiales o pirotecnia de bajo impacto en la vía pública o en inmuebles particulares sin la autorización correspondiente.

Realizar actividades laborales de atención presencial al público bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Encender fogatas o quemar llantas y residuos sólidos urbanos en la vía pública.

Contaminar agua potable , al tratarse de una conducta que afecta la salud pública.

Rifar o rentar animales con fines de lucro , para lo cual se privilegiarían acciones preventivas y de sensibilización.

Abandonar animales en la vía pública, conducta que también daría lugar a la intervención de la Agencia de Atención Animal.

En materia de salud pública, el proyecto contempla que las sanciones puedan incluir multas, arrestos y trabajo comunitario, tomando en consideración la capacidad económica de la persona infractora conforme a los criterios previstos en la legislación.

En cuanto a la protección de los animales, la propuesta busca incorporar medidas de prevención y sensibilización, además de establecer mecanismos para canalizar a las autoridades especializadas los casos de abandono.