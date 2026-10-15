Ley de Rentas Justas en CDMX: ¿de cuánto serían las multas por aumentar el alquiler?

l Congreso de la Ciudad de México deberá analizar y votar la propuesta antes de que las nuevas multas puedan entrar en vigor / IA

La iniciativa de Clara Brugada propone multas de hasta 46 mil 924 pesos para los propietarios que suban la renta por encima de la inflación y sanciones de hasta 5 mil 865 pesos por no entregar el contrato original al inquilino.

Los propietarios de viviendas en la Ciudad de México podrían enfrentar sanciones económicas si incumplen las reglas sobre los aumentos de alquiler o no proporcionan el contrato original a sus inquilinos.

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Así lo plantea una iniciativa impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que busca establecer nuevas medidas para regular los arrendamientos habitacionales.

La propuesta forma parte de la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, enviada al Congreso de la Ciudad de México.

La iniciativa de Clara Brugada propone multas de hasta 46 mil 924 pesos para los propietarios que aumenten la renta por encima de la inflación / Redes Sociales

Entre sus principales planteamientos también se encuentran la creación de un registro digital de contratos y la implementación de servicios de orientación y mediación para atender conflictos entre arrendadores y personas que rentan una vivienda.

¿Qué multas contempla la iniciativa para los arrendadores?

El artículo 34 del proyecto establece dos tipos de sanciones económicas, dependiendo de la falta cometida por el propietario:

Aumentar la renta por encima de la inflación: la multa iría de 11 mil 731 a 46 mil 924 pesos.

No entregar el contrato original al inquilino: la sanción oscilaría entre 2 mil 932 y 5 mil 865 pesos.

Los montos corresponden a rangos de entre 100 y 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para los aumentos que superen la inflación, mientras que la falta de entrega del contrato se sancionaría con entre 25 y 50 UMA.

Los arrendadores podrían recibir sanciones de hasta 5 mil 865 pesos si no entregan el contrato original a sus inquilinos, de acuerdo con la propuesta / Moisés Pablo Nava

Con estas disposiciones, la iniciativa busca establecer consecuencias económicas para quienes incumplan las obligaciones relacionadas con el incremento de las rentas y la entrega de la documentación del arrendamiento.

Así se calcularía un aumento de renta con base en la inflación

Para entender cómo funcionaría el límite propuesto, se puede tomar como ejemplo un departamento cuyo alquiler mensual es de 10 mil pesos.

Si la inflación anual aplicable fuera del 4%, el incremento correspondiente sería de 400 pesos, por lo que la nueva renta alcanzaría los 10 mil 400 pesos. En cambio, si el propietario pretendiera cobrar 11 mil pesos mensuales, estaría aplicando un aumento del 10%, superior al porcentaje utilizado en este ejemplo.

Este ejercicio es únicamente ilustrativo. Para determinar el incremento permitido debe consultarse la inflación correspondiente al periodo aplicable y las disposiciones vigentes.

Desde agosto de 2024, el Código Civil de la Ciudad de México establece que los aumentos de renta no pueden superar la inflación del año anterior. La nueva iniciativa pretende reforzar esta disposición mediante multas específicas para los arrendadores que la incumplan.

Sin embargo, la existencia de un desacuerdo entre el propietario y el inquilino no implica que la sanción se aplique automáticamente. Para imponer una multa deben existir un marco legal vigente y el procedimiento correspondiente. Además, las nuevas sanciones todavía no están en vigor, pues forman parte de una propuesta legislativa.

La iniciativa contempla un registro digital de contratos de arrendamiento habitacional administrado por la Agencia Digital de Innovación Pública / Redes Sociales

Registro de contratos y asesoría para quienes rentan

Otro de los puntos incluidos en el proyecto es la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento habitacional, cuya administración estaría a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública.

La plataforma concentraría información sobre los acuerdos entre propietarios e inquilinos, incluidos los nombres de ambas partes, la ubicación y superficie de la vivienda, el monto mensual de la renta, el depósito y la garantía pactada.

La iniciativa también contempla servicios de asesoría y mediación a través de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias. Con ello, se busca que las personas que enfrentan problemas relacionados con sus contratos o las condiciones del alquiler puedan recibir orientación para atender sus controversias.

¿Cuándo podrían aplicarse las multas por subir la renta en CDMX?

Por el momento, no existe una fecha confirmada para la entrada en vigor de las nuevas sanciones. Primero, el Congreso capitalino deberá analizar la iniciativa, discutir sus disposiciones y someterla a votación.

En caso de ser aprobada, la propuesta deberá continuar con el proceso de promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde se establecerán las condiciones para su aplicación.

Durante el debate legislativo, los diputados podrían introducir modificaciones al proyecto. Por esta razón, tanto los montos de las multas como las nuevas obligaciones deben considerarse parte de la iniciativa hasta que se determine el contenido definitivo de la ley.