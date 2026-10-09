CDMX: ¿qué accesorios están prohibidos en tu auto y de cuánto es la multa?

Desde luces que deslumbran hasta dispositivos para detectar radares de velocidad, algunas modificaciones pueden representar una infracción / Magnific

Conoce qué establece el Reglamento de Tránsito y las sanciones que podrían aplicarse durante 2026

Si eres de los conductores que disfrutan personalizar su automóvil con luces especiales, cristales polarizados, escapes deportivos o accesorios tecnológicos, debes tener cuidado, ya que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece restricciones para determinados dispositivos y modificaciones vehiculares. Aunque muchos de estos elementos se comercializan libremente, instalarlos o utilizarlos en condiciones contrarias a la normativa puede ocasionar sanciones económicas que, dependiendo de la infracción, alcanzan varios miles de pesos.

Las autoridades capitalinas contemplan estas disposiciones con el objetivo de mejorar la seguridad vial, garantizar la correcta identificación de los vehículos y evitar molestias relacionadas con el ruido o la iluminación excesiva. Por ello, antes de realizar cualquier modificación estética o mecánica, es importante conocer cuáles son las restricciones, ya que el desconocimiento de las reglas no impide que un conductor pueda recibir una multa.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece restricciones para determinados cambios / Magnific

¿Qué accesorios están prohibidos en los automóviles de CDMX?

El Reglamento de Tránsito de la CDMX contempla distintas restricciones relacionadas con el equipamiento de los vehículos. Entre ellas se encuentran los dispositivos o modificaciones que pueden dañar la superficie de las vialidades, afectar la visibilidad de otros conductores o dificultar la identificación de las placas de circulación.

Uno de los ejemplos son las orugas, bandas de rodamiento y llantas metálicas que puedan deteriorar el pavimento, cuyo uso no está permitido en las condiciones señaladas por la normativa. También existen restricciones para los faros de alta intensidad que incumplan las normas oficiales mexicanas, especialmente cuando su iluminación puede deslumbrar a otros automovilistas y aumentar el riesgo de accidentes durante la noche.

Otra modificación que puede generar problemas es la instalación de luces neón o accesorios que interfieran con la lectura de las placas, así como el uso de micas, cubiertas o materiales que impidan distinguir correctamente los números y letras de la matrícula. Estas disposiciones buscan que los vehículos puedan ser identificados de manera adecuada por las autoridades.

No cualquier modificación mecánica o estética esté prohibida automáticamente / Magnific

¿Están prohibidos los escapes deportivos y los claxons modificados?

Los conductores que buscan darle un sonido más potente a su automóvil también deben revisar las condiciones de sus modificaciones, pues alterar el sistema de escape para producir ruido fuera de los límites permitidos puede generar una sanción.

Lo mismo ocurre con determinados claxons modificados, particularmente cuando su funcionamiento altera las características permitidas o produce sonidos que exceden los niveles autorizados. Estas restricciones tienen como propósito reducir la contaminación auditiva y evitar molestias a peatones, vecinos y otros conductores.

Esto no significa que cualquier modificación mecánica o estética esté prohibida automáticamente. La infracción depende de las características del accesorio y de si incumple las disposiciones aplicables, por lo que es recomendable revisar las especificaciones del equipo antes de instalarlo.

Las sanciones económicas se calculan mediante la Unidad de Medida y Actualización (UMA) / Magnific

¿Se puede llevar polarizado en los vidrios del automóvil?

El uso de películas polarizadas en los cristales también está regulado en la Ciudad de México. De acuerdo con la información sobre las restricciones de tránsito, el nivel de oscurecimiento permitido tiene un límite del 20%, por lo que los conductores deben verificar las características del material instalado para evitar incumplimientos.

Existen excepciones relacionadas con condiciones médicas que requieren protección especial frente a la exposición solar. Para que estas circunstancias puedan considerarse, es necesario contar con la documentación médica correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades de movilidad, incluido su registro en la tarjeta de circulación cuando resulte aplicable.

Por esta razón, antes de colocar películas oscuras en las ventanas o el medallón, conviene consultar las condiciones permitidas y solicitar al establecimiento que realiza la instalación información sobre las especificaciones del material.

¿De cuánto son las multas por accesorios prohibidos en CDMX?

Las sanciones económicas se calculan mediante la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor diario para 2026 es de 117.31 pesos. Esto significa que el monto final depende del número de unidades contempladas para cada conducta.

De acuerdo con los rangos señalados en la información proporcionada, las multas se distribuyen de la siguiente manera:

Accesorio o modificación Multa en UMA Equivalente en 2026 Dispositivos detectores de radar 40 a 50 UMA $4,692.40 a $5,865.50 Modificaciones irregulares al escape o claxon 20 a 30 UMA $2,346.20 a $3,519.30 Orugas o elementos metálicos que dañen el pavimento 20 a 30 UMA $2,346.20 a $3,519.30 Faros fuera de norma, luces neón o micas que impidan identificar placas 10 a 20 UMA $1,173.10 a $2,346.20

Los montos corresponden a los rangos indicados para las conductas descritas, por lo que no deben interpretarse como una sanción general para cualquier accesorio similar. La infracción depende de la disposición concreta que se incumpla.

¿Cuál es el accesorio que puede generar la multa más cara?

Entre los dispositivos mencionados, los detectores de radar utilizados para identificar controles de velocidad se encuentran dentro del rango de sanciones más elevado, con multas que van de 40 a 50 UMA, equivalentes a 4 mil 692.40 y 5 mil 865.50 pesos, respectivamente.

Estos dispositivos se utilizan para detectar determinados sistemas de vigilancia de velocidad, pero su instalación o utilización en las condiciones prohibidas por la normativa puede representar una infracción.

Por otra parte, las modificaciones relacionadas con escapes ruidosos, claxons y elementos metálicos que deterioren el pavimento pueden generar sanciones de entre 2 mil 346.20 y 3 mil 519.30 pesos, mientras que algunas irregularidades de iluminación o identificación de placas se encuentran en rangos menores.

¿Pueden multarte por llevar varios accesorios prohibidos?

Sí. Un conductor podría enfrentar más de una infracción cuando su automóvil presente distintas irregularidades que constituyan faltas independientes. Por ejemplo, si un vehículo tiene un sistema de escape que incumple los límites de ruido y, además, utiliza accesorios que dificultan la identificación de sus placas, las autoridades podrían evaluar cada conducta conforme a las disposiciones correspondientes.