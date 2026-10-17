Hoy No Circula sábado 17 de octubre 2026: ¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

Conoce qué vehículos no podrán circular este sábado 17 de octubre de 2026 en CDMX y Edomex. / iStock

El programa sabatino establece restricciones para vehículos con holograma 1 y 2. Consulta qué placas deben descansar y en qué horario aplica la medida

El Hoy No Circula de este sábado 17 de octubre de 2026 restringirá la circulación de automóviles con holograma 1 y terminación de placas impar, así como de todos los vehículos con holograma 2, en la Ciudad de México y municipios del Estado de México donde opera el programa. La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que los automovilistas deberán revisar las características de su vehículo antes de salir para evitar sanciones.

¿Qué autos no circulan el sábado 17 de octubre?

Al tratarse del tercer sábado del mes, las restricciones del Hoy No Circula sabatino quedan de la siguiente manera: Holograma 1 : vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Holograma 2: todos los vehículos, sin importar la terminación de su placa.

Vehículos con placas foráneas: también tienen restringida la circulación conforme a las reglas del programa. Las disposiciones aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses incorporados al programa.

El Hoy No Circula aplica de lunes a sábado en CDMX y Edomex.

¿Qué autos sí pueden circular mañana?

Los vehículos que pueden circular este sábado bajo las reglas ordinarias son: Automóviles con holograma 0 y 00.

Vehículos eléctricos e híbridos que cumplan con los criterios de exención.

Autos con holograma 1 y placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8. Estas excepciones están sujetas a posibles restricciones extraordinarias por contingencia ambiental.

¿Hay Doble Hoy No Circula este sábado?

Hasta la información consultada, no se reporta una activación confirmada del Doble Hoy No Circula para el sábado 17 de octubre. Sin embargo, las condiciones ambientales pueden cambiar, por lo que se recomienda revisar los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) antes de salir.