Las cantantes revelan el año en el que lanzarán un nuevo disco / IG: @haashoficial

Hanna y Ashley convivieron con estudiantes de primaria en Tacubaya, compartieron vivencias y adelantaron planes para 2027

Ha*Ash protagonizó un momento especial con estudiantes de primaria de la Ciudad de México al participar en una entrega de instrumentos musicales organizada por la Fundación Latin Grammy, en colaboración con la agrupación, como parte de una iniciativa que busca acercar la música a niños y jóvenes.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de Christel House, un proyecto educativo que apoya a menores de escasos recursos y los acompaña durante su formación académica hasta concluir la preparatoria, con el objetivo de facilitar también su incorporación al mundo laboral.

Los alumnos de todos los grados se reunieron en el patio de la escuela para recibir a Hanna y Ashley, disfrutar de su presencia y escuchar sus interpretaciones musicales.

Ha*Ash protagonizó un momento especial con estudiantes de primaria de la Ciudad de México / IG: @haashoficial

Ha*Ash comparte sus experiencias de vida

La actividad formó parte de Latin Grammy en las Escuelas, una iniciativa de la Academia Latina de la Grabación que busca motivar a estudiantes de entre 5 y 18 años a continuar con su educación mediante actividades musicales y mentorías.

El programa está enfocado principalmente en menores que enfrentan dificultades económicas o que, debido a sus condiciones de vida, tienen menos oportunidades de acceder a la educación.

Durante el encuentro, realizado en la colonia Tacubaya, las integrantes de Ha*Ash participaron en un conversatorio en el que respondieron las preguntas de los estudiantes sobre sus intereses musicales, su infancia y el camino que recorrieron para consolidarse como una agrupación reconocida más allá de México.

En el evento organizado por la Fundación Latin Grammy, las cantantes estuvieron entregando instrumento musicales / IG: @haashoficial

La abuela de Hanna y Ashley fue clave en su carrera

Hanna y Ashley hablaron sobre la importancia que tuvo su abuela en sus vidas, pues fue ella quien las motivó a enfocarse en su carrera musical desde pequeñas. Las cantantes también recordaron que sus primeros intereses musicales estuvieron relacionados con el góspel y, especialmente, con el country, un género que no tenía tanta presencia en México cuando comenzaron su trayectoria.

En ese camino, destacaron el papel del productor Aureo Baqueiro, quien confió en su talento y les abrió las puertas para desarrollar su proyecto musical.

Durante la charla, las hermanas también fueron cuestionadas sobre si cambiarían alguna decisión que hayan tomado a lo largo de su carrera. Ashley respondió que tanto los aciertos como los errores han sido parte fundamental de su crecimiento personal y profesional.

“Pero así de la carrera o alguna cosa no cambiaría nada, porque creo que de todas las cosas buenas y las no buenas nos hacen ser quienes somos hoy, porque sí la hemos regado, hemos hecho cosas, pero eso todo te hace quién eres hoy”, expresó desde el templete.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de Christel House / IG: @haashoficial

Ha*Ash anuncia nueva música y adelanta sus planes para 2027

Al término del evento, Hanna habló con los medios de comunicación sobre los proyectos que vienen para la agrupación, que ya confirmó varias presentaciones fuera de México.

La cantante adelantó que Ha*Ash tendrá una agenda internacional que comenzará en Centroamérica, continuará por Sudamérica y Canadá, y llegará posteriormente a Estados Unidos. Además, señaló que las fechas para México se darán a conocer más adelante.