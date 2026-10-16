Nanis, estudiante de enfermería, ganó mil 500 pesos tras participar en un reto de boxeo callejero. / Captura

Nanis participó en una pelea callejera organizada por un influencer y explicó que utilizaría el dinero para cubrir sus gastos de la semana

Una estudiante de enfermería aceptó un reto de boxeo en calles de la Ciudad de México y ganó mil 500 pesos para cubrir sus gastos semanales. Nanis, como fue identificada en un video viral, se enfrentó a otra mujer en una dinámica organizada por el influencer Juan Carlos Serralde.

¿Cómo fue la pelea de box en la que participó Nanis?

En la grabación, Serralde conversa con la estudiante y le propone participar en un enfrentamiento de boxeo a cambio de una recompensa económica. El influencer le planteó el desafío después de que ella mencionara que llevaba 700 pesos y que practicaba este deporte. La propuesta consistía en enfrentarse a otra mujer para obtener una cantidad mayor de dinero.

Nanis aceptó el reto y, una vez iniciado el combate, conectó varios golpes contra su contrincante. La estudiante logró imponerse durante el enfrentamiento y consiguió el premio ofrecido por el creador de contenido.

El video llamó la atención de los usuarios por la habilidad que mostró la joven durante la pelea y por el motivo económico que la llevó a aceptar el desafío.

¿Para qué utilizará los mil 500 pesos que ganó?

Tras concluir el enfrentamiento, Nanis explicó que el dinero sería destinado a cubrir sus necesidades durante los siguientes días. “Va ser para lo de mi semana”, respondió cuando le preguntaron qué haría con el premio.

La joven aceptó una pelea organizada por el influencer Juan Carlos Serralde para conseguir dinero para sus gastos semanales. / Captura

¿Quién es el influencer que organiza los retos de box en CDMX?

Juan Carlos Serralde es un creador de contenido que ha ganado popularidad por organizar retos de boxeo callejeros. Sus dinámicas consisten en acercarse a personas durante sus recorridos y proponerles participar en enfrentamientos que quedan registrados en video y posteriormente se difunden en redes sociales.