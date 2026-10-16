"Eso ya no es humor, es dicriminación": Alumnos del CONALEP responden a influencers que se burlaron de ellos

Estudiantes del Conalep responden a las burlas de Los Parrilleros MX. / Captura

Estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) respondieron por medio de un video a las burlas de los influencers en el podcast “Los Parrilleros MX”

“Sí, somos bandidos, pero bandidos de jale”. Con esa frase, Ximena e Ismael, estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), respondieron a las burlas de los creadores de contenido en el podcast Los Parrilleros MX, quienes relacionaron a los alumnos de esta institución con "bandidazos" y "embarazos adolescentes".

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En un video difundido en TikTok, los jóvenes explicaron qué aprenden en sus carreras técnicas, hablaron del esfuerzo que realizan sus familias para que puedan estudiar y cuestionaron los prejuicios que enfrentan por pertenecer a esta comunidad educativa.

¿Por qué los estudiantes del Conalep respondieron a Los Parrilleros MX?

La polémica surgió tras la difusión de un fragmento del programa de Los Parrilleros MX, originarios de Monterrey, en el que sus integrantes se burlaron de los estudiantes del Conalep con expresiones como “bandidazo” y referencias a embarazos entre compañeros.

Los comentarios generaron reacciones entre alumnos y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron los estereotipos que persisten sobre la comunidad estudiantil y rechazaron las generalizaciones sobre quienes cursan sus estudios en esta institución educativa.

Estudiantes responden a las burlas

La usuaria de TikTok “weraa_zx”, identificada como Ximena, publicó un video junto a su compañero Ismael, en el que ambos hablaron sobre los conocimientos que han adquirido como estudiantes del Conalep y el esfuerzo que realizan sus familias para brindarles la oportunidad de continuar con sus estudios.

Mientras ustedes grababan su video, yo estaba en el taller a las 7 de la mañana con las manos llenas de grasa, haciéndole la afinación a un carro, anillándolo y haciendo el purgado de llantas

declaró Ximena, de 18 años y estudiante de mantenimiento automotriz en CONALEP.

Por su parte, Ismael explicó que estudia mantenimiento en sistemas electrónicos en la misma institución y describió algunas de las actividades que realiza como parte de su formación técnica y contrastó su experiencia con las burlas que recibieron.

“Eso ya no es humor, es discriminación”: Ximena habla del esfuerzo de su familia

Uno de los momentos centrales del video llegó cuando Ximena habló de las consecuencias que pueden tener los estereotipos sobre los estudiantes del Conalep, especialmente cuando buscan oportunidades laborales.

Y saben qué es lo que más cala, que luego llega una entrevista con todos mis certificados y, antes de que vean lo que sé hacer, ya me pueden haber etiquetado como la del meme, como la bandida, como la embarazada, expresó.

La joven también recordó el esfuerzo económico de su madre para que pueda continuar con sus estudios.

“Mi mamá se friega trabajando para pagarme el camión al plantel”, dijo, antes de cuestionar que las burlas contra la institución puedan descalificar a sus estudiantes por la escuela en la que decidieron formarse.

“Eso ya no es humor. Es discriminación”, afirmó.

Los alumnos del Conalep destacaron la importancia de la preparación técnica y el trabajo que realizan para construir su futuro profesional. / Especial

Ximena e Ismael invitan a los conductores a conocer el Conalep

Ismael también defendió la importancia de la formación técnica que reciben en el Conalep y destacó que sus conocimientos pueden contribuir a distintos sectores de la sociedad.

Somos quienes nos preparamos para arreglar sus carros, atenderlos en el hospital y mantener las plantas funcionando. Así que sí, somos bandidos, pero bandidos de jale, remató.

Al final de la grabación, los estudiantes invitaron directamente a Eder y Charly, de Los Parrilleros MX, a visitar su plantel para conocer de primera mano las actividades que realizan.

Ximena e Ismael propusieron mostrarles parte de su formación en mantenimiento automotriz, incluida la rectificación de discos de freno, y cerrar la visita con una "carnita asada".