VIDEO: Hombre se aferra al cofre de un auto y mujer se lo lleva en la México-Querétaro

Un hombre fue captado sobre el cofre de un automóvil en movimiento en la autopista México-Querétaro, en Tepotzotlán. / RS

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un hombre permanece sobre el cofre de un automóvil en movimiento en la autopista México-Querétaro

Un hombre fue captado sobre el cofre de un automóvil en movimiento en la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, Estado de México. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a una mujer conducir la unidad mientras el sujeto permanece aferrado a la parte delantera del vehículo, en dirección a la Ciudad de México.

El incidente ocurrió el jueves 15 de octubre y, de acuerdo con los primeros reportes, habría comenzado tras un presunto percance vial entre ambos involucrados. La escena generó preocupación por el riesgo de que el hombre cayera sobre la carpeta asfáltica o provocara otro accidente.

¿Qué pasó entre la conductora y el hombre en la México-Querétaro?

De acuerdo con los reportes difundidos, el altercado habría comenzado después de un percance vial. Según las primeras versiones, la conductora presuntamente intentó retirarse del lugar, mientras que el otro involucrado buscó impedir que se marchara. En ese contexto, el hombre se habría colocado sobre el cofre del automóvil blanco para tratar de detener a la conductora y reclamar por los daños que presuntamente se habían ocasionado.

Sin embargo, la mujer continuó avanzando con el sujeto sobre el vehículo, una situación que representó un riesgo para ambos y para los demás automovilistas que circulaban por la zona.

El momento fue grabado por otros usuarios de la vialidad y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde provocó reacciones divididas por la peligrosidad de la escena.

¿Dónde ocurrió el incidente que se volvió viral?

Los hechos fueron reportados en la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de cobro de Tepotzotlán, en el Estado de México, con dirección a la Ciudad de México. Se trata de una vía de comunicación con un importante flujo vehicular, por lo que una confrontación de este tipo puede poner en peligro no solo a las personas involucradas, sino también a quienes transitan cerca de ellas.

Hasta el momento, no se ha establecido mediante información oficial cómo comenzó exactamente la discusión ni quién habría sido responsable del percance vial que presuntamente originó el conflicto.

El altercado vial quedó registrado en video y provocó reacciones en redes sociales. / Captura

¿Intervinieron las autoridades tras el altercado vial?

Según reportes, testigos señalaron que no hubo intervención de autoridades durante el episodio captado en video. La información disponible tampoco permite confirmar oficialmente si la conductora detuvo su marcha, si hubo personas lesionadas o si alguno de los involucrados presentó una denuncia.

El caso volvió a poner sobre la mesa los riesgos de intentar resolver una disputa vial mediante confrontaciones directas, especialmente en una autopista.