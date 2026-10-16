VIDEO: ¡Se dieron con todo! Alcalde y regidor se insultan en pleno Cabildo de Piedras Negras

En medio de desacuerdos por las cuentas públicas y el manejo de los recursos municipales / Especial

Carlos Jacobo Rodríguez González y Juan Carlos Álvarez protagonizaron un enfrentamiento verbal durante una sesión del Ayuntamiento

Una sesión del Cabildo de Piedras Negras, Coahuila, terminó en una discusión de ‘dimes y diretes’ entre el alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González y el regidor del Partido del Trabajo (PT), Juan Carlos Álvarez, quienes se insultaron y hasta sacaron cosas personales.

Los hechos ocurridos el pasado miércoles 14 de octubre, durante el desarrollo del orden del día, quedaron registrados en un video que posteriormente circuló en redes sociales. La confrontación se produjo en un contexto de diferencias entre integrantes del Ayuntamiento por la conducción de las sesiones, la transparencia presupuestaria y la revisión de los estados financieros de la administración municipal.

El alcalde de Piedras Negras, Carlos Jacobo Rodríguez, llamó 'Porky' a regidor Juan Carlos Álvarez / Especial

¿Qué pasó entre el alcalde y el regidor de Piedras Negras?

En medio del problema, el alcalde se refirió al regidor como “Porky”, justificando que existe una denuncia contra él por una presunta agresión sexual contra una menor de edad. Por su parte, Álvarez respondió con descalificaciones personales contra Rodríguez González, a quien calificó de “drogadicto” y “homosexual frustrado”.

El regidor también sostuvo que la acusación en su contra habría sido prefabricada mediante pagos a la denunciante. Sin embargo, durante la sesión no se presentaron elementos probatorios que permitieran acreditar las imputaciones expresadas por ambos funcionarios.

El intercambio de señalamientos generó reacciones en redes sociales por el lenguaje utilizado durante una sesión dedicada a asuntos de la administración pública municipal.

El regidor Juan Carlos Álvarez llamó al alcalde 'Porky' y 'homosexual frustrado' / Especial

¿Por qué hay conflictos en el Cabildo de Piedras Negras?

El enfrentamiento no se limita a las diferencias personales entre el alcalde y el regidor, sino que ocurre en medio de desacuerdos sobre el funcionamiento y la gestión financiera del Ayuntamiento. Entre los temas que han generado diferencias se encuentran la transparencia de la información presupuestaria, las facultades para realizar compras y contrataciones, así como el manejo de los recursos municipales.

De acuerdo con la información proporcionada, el cuerpo edilicio ha rechazado 13 de las 19 cuentas públicas de la administración 2025-2027, lo que refleja las diferencias que existen en torno a la revisión de las finanzas municipales.

El pleito entre ambos políticos fue calmado por la gente que estaba en la sesión / Especial

¿Qué pasó con las cuentas públicas de Piedras Negras?

La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento únicamente ha aprobado seis de los 19 estados financieros mensuales evaluados, según los datos del caso. Uno de los episodios más recientes ocurrió durante la revisión del ejercicio presupuestal correspondiente a julio, cuyo estado financiero fue rechazado por una votación de 11 votos en contra y nueve a favor.