VIDEO: Alcalde de Juan C. Bonilla es captado cargando y nalgueando a una mujer durante festejos patrios

José “Pepe” Cinto Bernal, alcalde de Juan C. Bonilla, fue exhibido en un video durante los festejos patrios./Especial

El video de José “Pepe” Cinto Bernal comenzó a circular en redes sociales y provocó cuestionamientos sobre su comportamiento durante una celebración en Nealtican, Puebla

El alcalde de Juan C. Bonilla, Puebla, José “Pepe” Cinto Bernal, fue exhibido en un video que comenzó a circular en redes sociales, en el que se observa al funcionario cargando a una mujer durante los festejos patrios realizados el pasado 15 de septiembre en el municipio de Nealtican.

En las imágenes, el edil aparece cargando a la mujer sobre uno de sus hombros y posteriormente dándole varias palmadas en los glúteos mientras continúa con la celebración. El video rápidamente comenzó a generar comentarios y cuestionamientos sobre la conducta del presidente municipal.

José “Pepe” Cinto Bernal, alcalde de Juan C. Bonilla, fue exhibido en un video durante los festejos patrios./@alcalde cdmx

Video de Pepe Cinto causa polémica en redes sociales

El material fue difundido en redes sociales días después de los festejos patrios y muestra a Pepe Cinto participando en la celebración junto a otras personas. De acuerdo con los reportes, el momento ocurrió durante un baile amenizado por una banda de música regional mexicana en Nealtican.

Tras la difusión de las imágenes, usuarios y actores políticos cuestionaron el comportamiento del alcalde. El dirigente estatal del PAN en Puebla, Mario Riestra Piña, compartió el video y señaló al edil por presuntamente haber tenido un comportamiento inapropiado hacia la mujer.

El video comenzó a circular en redes sociales varios días después de la celebración./@soxaky

Alcalde todavía no responde por el video

Hasta este 23 de septiembre de 2026, José Cinto Bernal no había emitido una postura pública sobre las imágenes difundidas. Su actividad reciente en redes sociales se había enfocado en temas relacionados con actividades deportivas y asuntos del municipio.