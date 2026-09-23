El presidente municipal fue detenido junto con “La Parca” durante un despliegue de fuerzas federales y estatales; autoridades buscan a más personas relacionadas con la investigación

El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido este miércoles 23 de septiembre durante un operativo conjunto de autoridades estatales y federales. La captura ocurrió en medio de investigaciones relacionadas con una estructura criminal que operaría en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, Miguel Sánchez y Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. Ambos fueron detenidos durante el despliegue y posteriormente trasladados fuera de Oaxaca.

El presidente municipal fue capturado durante un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales./SSPC

¿Por qué detuvieron al alcalde de Juchitán?

Según las investigaciones citadas por las autoridades, Miguel Sánchez estaría relacionado presuntamente con una estructura dedicada a delitos como extorsión y cobro de piso, además de narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios. También se investiga la existencia de supuestos esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de grupos delictivos en la zona.

La detención fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que informó sobre la participación de fuerzas federales en el operativo. Reportes posteriores señalaron que el alcalde fue trasladado vía aérea a Ciudad de México para continuar con el proceso correspondiente.

Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, también fue detenido durante el operativo realizado en Oaxaca./@SSPC

Policías municipales intentan impedir el traslado; operativo continúa

Tras la captura, se registró movilización de policías municipales de Juchitán, quienes presuntamente bloquearon accesos y salidas para intentar evitar el traslado del presidente municipal. De acuerdo con reportes, elementos municipales siguieron a las unidades hasta instalaciones de seguridad en Ciudad Ixtepec.

Autoridades señalan que Miguel Sánchez cuenta con una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado./@SSPC

Mientras tanto, las autoridades mantienen activo el operativo para localizar a otras personas que serían objetivos de la investigación. Harfuch señaló que las acciones continúan con el objetivo de desarticular la estructura criminal investigada y detener a quienes presuntamente estarían involucrados.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre el bloqueo e inmovilización de recursos de personas relacionadas con la investigación, como parte de las acciones para afectar la capacidad financiera de la estructura investigada.