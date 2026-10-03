¿Por qué detuvieron al alcalde de Suchiapa y al exalcalde de ese mismo municipio chiapaneco?

Jorge Lorenzo ’N’ y Alexis ’N’ fueron detenidos durante un operativo desplegado en Chiapas / Especial

Las capturas ocurren en medio de una investigación iniciada tras la fuga de un detenido y de acciones contra presuntas redes de protección institucional

El municipio de Suchiapa, Chiapas, quedó bajo la atención de las autoridades después de que durante la madrugada de este sábado 3 de octubre fueran detenidos el presidente municipal Jorge Lorenzo ’N’ y el exalcalde Alexis ’N’, en medio de un operativo en el que también fueron asegurados integrantes de la Policía Municipal. Las capturas aparecen registradas en el Registro Nacional de Detenciones, mientras las investigaciones continúan para definir las responsabilidades de cada uno.

De acuerdo con reportes publicados durante las primeras horas posteriores al operativo, ambos fueron detenidos alrededor de las 05:30 horas en la colonia San Esteban y posteriormente puestos a disposición de una autoridad judicial. A ambos se les señala por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

En medio del operativo fueron asegurados integrantes de la Policía Municipal / Especial

¿Por qué detuvieron al alcalde de Suchiapa y al exalcalde?

Las detenciones ocurren dentro de una investigación que tomó fuerza después de la fuga de Humberto “N”, alias “La Gretel”, quien había sido asegurado durante un operativo contra el narcomenudeo y permanecía bajo custodia en la cárcel municipal de Suchiapa. Tras su evasión, las autoridades comenzaron a revisar posibles responsabilidades dentro de la estructura de seguridad local.

Días después fue detenido Jesús Antonio “N”, entonces director de la Policía Municipal de Suchiapa, señalado por su presunta participación en la evasión del detenido. A partir de ese caso se ampliaron las investigaciones y comenzaron nuevos operativos en el municipio, hasta llegar a la captura del actual presidente municipal y de su antecesor.

Diversos reportes han relacionado la investigación con posibles actos de abuso de autoridad, corrupción y asociación delictuosa, aunque hasta el momento las autoridades no han hecho pública una imputación completa contra Lara Cordero y Nucamendi Gómez. Por ello, la situación jurídica de ambos deberá definirse ante el juez correspondiente.

Jorge Lorenzo ’N’ y Alexis ’N’ son acusados por presunto abuso de autoridad y asociación delictuosa / Especial

La fuga que detonó los operativos en Suchiapa

El caso comenzó el 25 de septiembre, cuando un operativo contra el narcomenudeo permitió la captura de varias personas. Una de ellas era Humberto “N”, conocido como “La Gretel”, señalado en reportes como presunto integrante de un grupo delictivo que opera en la región fronteriza de Chiapas y Guatemala.

El detenido fue llevado a la cárcel municipal, pero posteriormente logró escapar. Este hecho provocó que la Fiscalía estatal abriera una investigación para determinar si existió apoyo desde el interior de la corporación municipal o de otras áreas del ayuntamiento.

La detención del exdirector de la Policía Municipal fue uno de los primeros resultados de esta indagatoria. Después, las autoridades ampliaron las acciones para identificar vehículos, funcionarios y posibles colaboradores que pudieron haber participado en la fuga o facilitado movimientos posteriores.

Reportes locales señalan que 19 elementos de la Policía Municipal de Suchiapa también fueron detenidos / Especial

También fueron asegurados policías municipales

La operación no se limitó al alcalde y al exalcalde. Reportes locales señalan que 19 elementos de la Policía Municipal de Suchiapa también fueron detenidos o asegurados durante las acciones realizadas este sábado, como parte del mismo despliegue de seguridad.

Las autoridades deberán determinar de manera individual cuál fue la participación de cada elemento y si existe responsabilidad penal o administrativa. Hasta ahora, parte de los señalamientos continúan en etapa de investigación y no existe una sentencia contra ninguno de los involucrados.

Como medida adicional, el control de la seguridad pública en el municipio quedó bajo supervisión de otras corporaciones, mientras avanzan las diligencias relacionadas con la estructura policial local.

¿Qué relación tenían Jorge Lara y Alexis Nucamendi?

Jorge Lorenzo es el actual presidente municipal de Suchiapa para el periodo 2024-2027. Antes de asumir el cargo se desempeñó como funcionario en administraciones anteriores, entre ellas las encabezadas por Alexis.

Alexis gobernó Suchiapa durante periodos anteriores y posteriormente Jorge llegó a la presidencia municipal. Esa continuidad administrativa es uno de los elementos que ahora aparece bajo revisión dentro de las investigaciones que siguen las autoridades.

Reportes periodísticos han señalado que ambos mantenían una relación política y administrativa desde años atrás, aunque corresponde a la Fiscalía determinar si ese vínculo tiene relevancia dentro de las carpetas de investigación abiertas.

Operativo Enjambre se extiende a Chiapas

Las capturas fueron presentadas dentro de un contexto de operativos contra posibles redes de protección institucional. En Suchiapa, las acciones han incluido detenciones de mandos policiales, funcionarios y elementos municipales, además de la revisión de posibles relaciones con grupos criminales.