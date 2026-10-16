Gilberto “N” fue detenido junto con Karla Paola “N”, funcionaria de Desarrollo Económico, y Jorge “N”

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó el jueves 15 de octubre de 2026 sobre la detención de Gilberto “N”, alcalde de Puerto Aventuras, así como de Karla Paola “N” y Jorge “N”, por su probable participación en hechos de presunta extorsión agravada contra una víctima. Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas por medio de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión.

De acuerdo con el comunicado oficial, las investigaciones señalan que los hechos habrían comenzado a principios de 2026, cuando personal de la alcaldía se presentó en un negocio de la colonia Puerto Maya para exigir a la comerciante que regularizara su situación y acudiera con Karla Paola “N”, quien se desempeñaba como funcionaria de la Dirección de Desarrollo Económico.

La Fiscalía de Quintana Roo informó sobre la detención./especial

¿Cómo habría comenzado la presunta extorsión?

Según la Fiscalía, el 19 de enero la víctima acudió con Karla Paola “N”, quien presuntamente le pidió llenar documentación y realizar un pago. La funcionaria le habría advertido que, si no cumplía, le retirarían su mercancía y le impedirían vender. Sin embargo, las autoridades señalaron que el formato solicitado era gratuito.

La investigación también refiere que el 6 de febrero llegaron al establecimiento dos mototaxis con seis personas a bordo, entre ellas Jorge “N”. Este último presuntamente le dijo a la comerciante que, por órdenes de Gilberto “N”, todos los vendedores debían reportarse. De lo contrario, afirmó, “los iban a levantar” y regresaría a “tablearlos” si no acudía con Karla Paola “N”.

El 11 de febrero, la víctima habría regresado a las oficinas de la funcionaria, donde nuevamente le solicitaron llenar un documento y realizar un pago. De acuerdo con la versión de la Fiscalía, le aseguraron que el documento le brindaría protección mientras Gilberto “N” permaneciera en el cargo.

Exigían pagos semanales bajo amenazas, señala la Fiscalía

Las indagatorias señalan que el 7 de mayo Jorge “N” habría regresado al negocio acompañado de otras dos personas a bordo de un mototaxi para exigir un pago semanal. La presunta amenaza consistía en retirar a los vendedores del lugar y golpearlos, mientras que el señalado habría afirmado que él y su tío imponían las reglas en la zona.

Los hechos habrían ocurrido en un negocio de Puerto Maya./Especial

La Fiscalía de Quintana Roo indicó que la víctima comenzó a realizar los pagos semanales a partir de esa fecha. Estos señalamientos forman parte de la investigación por la probable comisión del delito de extorsión agravada; hasta el momento, las acusaciones deben considerarse presuntas y no constituyen una sentencia.