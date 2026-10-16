¿De qué murieron los Siameses de Ecuador? Esto se sabe sobre sus últimos días

Aunque se reportó una posible causa de muerte, sus familiares no han confirmado esta información

José Luis y José Armando Cevallos, conocidos en redes sociales como los Siameses de Ecuador, murieron el 15 de octubre a los 27 años. La noticia fue confirmada a través de la cuenta verificada de Instagram que compartían los hermanos.

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"Con profundo dolor y tristeza, desde el equipo de trabajo de Los Siameses del Ecuador, queremos informar a los seguidores y a toda la comunidad que nuestros queridos siameses fallecieron durante la madrugada de hoy (15 de octubre)", se lee en el comunicado.

José Luis y José Armando Cevallos, conocidos en redes sociales como los Siameses de Ecuador / Especial

¿De qué murieron los Siameses de Ecuador?

Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente las causas de la muerte de José Luis y José Armando Cevallos, ya que ni sus familiares ni su equipo de trabajo ofrecieron detalles al respecto en el mensaje con el que anunciaron su fallecimiento.

Sin embargo, de acuerdo con información difundida por Telecinco, los hermanos supuestamente habrían muerto a causa de un paro cardiaco. Según esta versión, José Armando habría sufrido un infarto que también habría provocado la muerte de José Luis. Esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Cabe recordar que los hermanos Cevallos estaban unidos por la pelvis y compartían el hígado y el intestino, una condición que marcó su vida desde el nacimiento.

"Su historia, sus sonrisas y su manera de ver la vida dejaron una huella imborrable en muchos corazones. Nos queda la alegría de saber que fueron felices cumpliendo sus suelos y alcanzando metas que los llenaban de ilusión".

José Armando habría sufrido un infarto que también habría provocado la muerte de José Luis / Especial

Abren una colecta para apoyar a la familia de los Siameses de Ecuador

Tras darse a conocer la muerte de los hermanos, su equipo de trabajo abrió una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a sus familiares en Ecuador. La meta establecida es reunir 10 mil dólares. Hasta la mañana del viernes 16 de octubre, la colecta llevaba recaudados 561 dólares.

"Las donaciones estarán destinadas a apoyar a sus familiares en Ecuador. Es importante aclarar que cada donación es completamente voluntaria y cualquier aporte, sin importar el valor, será recibido con profundo agradecimiento", exponen en la descripción de la campaña.

Los hermanos Cevallos estaban unidos por la pelvis y compartían el hígado y el intestino / Especial

¿Quiénes eran José Luis y José Armando Cevallos?

José Luis y José Armando Cevallos nacieron el 8 de septiembre de 1999 en Milagro, provincia de Guayas, Ecuador. Desde su nacimiento, los médicos consideraban que su esperanza de vida sería corta debido a las condiciones con las que llegaron al mundo; incluso, habían previsto que vivirían apenas algunos meses. Sin embargo, los hermanos lograron llegar a los 27 años.

A lo largo de su vida, ambos encontraron la manera de desarrollarse juntos y perseguir sus sueños. Uno de sus principales objetivos era triunfar en la música urbana y convertirse en artistas reconocidos.

Además de compartir su vida y sus aspiraciones profesionales, los hermanos tenían pareja: Janet. En una entrevista para el programa Entre valientes, hablaron sobre sus planes de matrimonio y la posibilidad de convertirse en padres.

"En su momento vamos a contraer nupcias, una sorpresa que tenemos preparada para nuestros seguidores. Gracias a Dios, se va a dar la oportunidad, quién quita y en su momento, en futuro, podamos ser padres", contaron en entrevista.