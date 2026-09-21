Hijo de Cindy Crawford habría sufrido paro cardíaco y sobredosis antes de morir

Una llamada al 911 desde el centro de rehabilitación donde se encontraba Presley Gerber menciona un posible paro cardíaco y una sobredosis

Nuevos detalles surgieron sobre la muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, quien falleció a los 27 años el pasado domingo 20 de septiembre mientras se encontraba en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California.

De acuerdo con información obtenida por Page Six, una llamada al 911 realizada desde el lugar habría registrado las palabras “paro cardíaco” y “sobredosis”. La emergencia fue reportada alrededor de las 9:35 de la mañana, y aproximadamente 10 minutos después, los paramédicos declararon muerto al joven modelo.

Una llamada al 911 desde el centro de rehabilitación donde estaba Presley habría mencionado un paro cardíaco y una sobredosis./@presleygerber

La llamada al 911 menciona “paro cardíaco” y “sobredosis”

Según el audio de la llamada difundido por Page Six, una voz automatizada habría mencionado “paro cardíaco” y “sobredosis” mientras proporcionaba la dirección del centro de rehabilitación donde se encontraba Presley. La información fue retomada por distintos medios estadounidenses y mexicanos.

La Policía de Santa Mónica confirmó posteriormente que sus agentes respondieron a una llamada relacionada con una posible sobredosis alrededor de las 9:35 horas del domingo. Al llegar, encontraron a un hombre adulto inconsciente y posteriormente fue identificado como Presley Gerber. Las autoridades señalaron que, por ahora, no existen indicios de que se trate de un crimen.

Presley Gerber se encontraba en un centro de rehabilitación en Santa Mónica, California, cuando ocurrió la emergencia./@presleygeber

La causa oficial de muerte de Presley Gerber todavía no está confirmada

Aunque la policía investiga el fallecimiento como una posible sobredosis, la causa oficial todavía no ha sido determinada. El Departamento Forense del Condado de Los Ángeles realizó la autopsia, pero mantiene pendiente la conclusión definitiva mientras continúa la investigación y se esperan resultados adicionales.

Presley, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber y hermano de Kaia Gerber, había ingresado voluntariamente a un centro de rehabilitación durante ese mismo fin de semana, de acuerdo con una fuente citada por Page Six. La misma fuente señaló que el joven buscaba ayuda por sus problemas de adicción.