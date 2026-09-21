Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos frenaron temporalmente el llamado “pool” presidencial después de que la Casa Blanca vetara a CNN, MS NOW y Politico

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos suspendieron este lunes la cobertura conjunta de las actividades públicas del presidente Donald Trump, en medio del conflicto entre la Casa Blanca y los medios CNN, MS NOW y Politico. La medida involucra a ABC, CBS, NBC, Fox News y CNN, que forman el llamado White House TV pool.

El sistema funciona mediante turnos: una de las cadenas se encarga de grabar los eventos del presidente y posteriormente comparte la señal con las demás organizaciones. Sin embargo, CNN tenía asignada la cobertura de Trump este lunes y, tras el veto impuesto por la Casa Blanca, las cadenas acordaron suspender temporalmente esa cobertura conjunta.

ABC, CBS, NBC, Fox News y CNN suspendieron temporalmente la cobertura conjunta de las actividades presidenciales./@donaldtrump

¿Por qué las cadenas suspendieron la cobertura de Trump?

La decisión ocurre después de que Donald Trump anunciara el veto de CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca, una medida que provocó que periodistas de estos medios fueran rechazados al intentar ingresar al complejo presidencial y que sus credenciales fueran desactivadas. Trump justificó la decisión acusando a estos medios de publicar lo que él considera “noticias falsas”.

En un comunicado conjunto, las cinco cadenas que participan en el pool señalaron que el público tiene interés en recibir información precisa e independiente sobre el gobierno y sostuvieron que ninguna administración debería restringir a un medio de comunicación debido a su cobertura.

La suspensión significa que, por ahora, las cadenas no realizarán la cobertura compartida de los eventos presidenciales que correspondan al pool. La medida no implica que hayan dejado de informar sobre Trump o la Casa Blanca por completo.

El conflicto comenzó después de que la Casa Blanca vetara a CNN, MS NOW y Politico./@donaldtrump

CNN, MS NOW y Politico llevan el conflicto a los tribunales

Mientras las cadenas suspendieron el pool presidencial, CNN, MS NOW y Politico anunciaron que presentaron una demanda contra Donald Trump y miembros de su administración en un tribunal federal de Washington D.C. Los medios buscan recuperar el acceso de sus periodistas a la Casa Blanca y cuestionan la legalidad del veto.

Las organizaciones argumentan que la Casa Blanca revocó las credenciales de sus periodistas sin aviso ni proceso y sostienen que la medida vulnera sus derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. También solicitaron una orden temporal que bloquee la medida mientras avanza el proceso judicial.