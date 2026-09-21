La creadora de contenido aseguró que dos elementos la siguieron durante un largo tramo y que intentaron detenerla sin explicarle inicialmente el motivo

Eva María Beristain, creadora de contenido, denunció a través de redes sociales un presunto caso de hostigamiento policial que habría ocurrido durante la noche mientras circulaba por los carriles centrales de Periférico Sur, en la Ciudad de México.

La joven compartió un video en vivo en el que mostró parte del momento y explicó que dos policías preventivos presuntamente la siguieron durante un largo tramo de la vialidad, mientras le pedían que saliera hacia los carriles laterales. Eva aseguró que, al preguntarles cuál era el motivo, los agentes le respondieron: “Salte y te decimos”.

La creadora de contenido aseguró que dos policías de la CDMX la siguieron durante un largo tramo./@misstercermundo

Eva acusa a policías de querer detenerla sin explicarle el motivo

A través de su publicación, Eva María Beristain aseguró que cuestionó a los elementos sobre la intervención y les señaló que, desde su perspectiva, no existía una razón para detenerla. La creadora de contenido calificó lo ocurrido como un presunto abuso de autoridad y aseguró que los oficiales insistían en detenerla.

La joven también afirmó que este tipo de situaciones ya han sido denunciadas anteriormente en la zona sur de la CDMX, particularmente cerca de Artz Pedregal. Sin embargo, estos señalamientos forman parte de lo expresado por Eva en su publicación y no se presentan como hechos comprobados.

Eva compartió un video en vivo para mostrar parte del momento en que los agentes intentaban detenerla./Capturadepantalla

“Me inventan que vengo borracha”: Eva exhibe el momento en redes

Eva relató que la situación cambió cuando comenzó a transmitir en vivo, pues aseguró que los policías comenzaron a señalar que estaba manejando en estado de ebriedad. La creadora negó dicha acusación y sostuvo que era completamente falsa.

En su denuncia, también expresó preocupación por el hecho de que los policías la siguieran durante un largo tramo mientras circulaban por los carriles centrales de Periférico, pues consideró que esto pudo haber provocado un accidente. Al final del video, uno de los elementos aparece aparentemente con una actitud más amable frente a la cámara.

“¡Qué terror!”, escribió Eva al compartir su experiencia, además de etiquetar a las cuentas de Policía CDMX y Fiscalía CDMX para solicitar atención al caso.