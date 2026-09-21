La cantante mostró su radiografía y aseguró que un hombre intentó moverle la pierna sin autorización y sin revisar previamente sus placas

Alejandra Guzmán reapareció este lunes para tranquilizar a sus seguidores luego de sufrir una luxación de cadera durante su concierto del sábado 19 de septiembre en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. La cantante compartió un video en el que mostró una radiografía y dejó ver que ya puede caminar después del incidente que la obligó a suspender su presentación.

La intérprete explicó que ya fue revisada por un médico, descansó y la inflamación disminuyó. Sin embargo, también reveló que durante su estancia en el hospital ocurrió una situación que la llevó a anunciar acciones legales contra un hombre al que señaló de haber intentado moverle la pierna sin su permiso y sin revisar sus placas.

La cantante mostró una radiografía de su cadera para explicar a sus seguidores cómo se encontraba después del incidente./@alejandraguzman

Alejandra Guzmán acusa a un médico de intentar moverle la pierna sin autorización

En el video, Alejandra Guzmán explicó que un hombre llegó al hospital e intentó intervenir en su lesión antes de que se revisaran sus estudios. La cantante aseguró que posteriormente fue atendida por el doctor Eduardo Arévalo, quien, de acuerdo con su relato, se encontraba en el concierto y posteriormente se encargó de atenderla.

“Hay un tipo que llegó al hospital a querer mover mi pierna sin permiso de nadie, sin las placas”, relató la cantante. Posteriormente, aseguró que ya había iniciado acciones legales contra esa persona por lo que calificó como difamación y por haberla lastimado.

Hasta el momento, la información publicada corresponde principalmente a las declaraciones de Alejandra Guzmán sobre lo ocurrido. Las versiones disponibles no aportan una resolución judicial ni una confirmación independiente sobre la presunta actuación del médico señalado, por lo que la acusación debe entenderse como la versión expresada públicamente por la artista.

Alejandra Guzmán aseguró que ya puede caminar tras recibir atención médica./captura depantalla

La Guzmán ya camina y prepara su regreso a los escenarios

El problema ocurrió durante el concierto que Alejandra Guzmán ofrecía el 19 de septiembre en Boca del Río, Veracruz. Mientras realizaba su presentación, la cantante informó al público que se le había “salido la cadera” y pidió atención médica. Posteriormente fue trasladada en ambulancia a un hospital para recibir atención.

Tras recibir atención médica, la intérprete reapareció y mostró que podía desplazarse por sí misma. Aunque aseguró que se encuentra bien, reconoció que tendrá que bajar el ritmo de sus coreografías mientras se recupera: “La bailada la voy a tener que dejar más tranquila”, explicó.