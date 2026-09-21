Brian Escamilla, conocida como Vera Cruz, estuvo detenida durante 19 horas tras un incidente de tránsito; la artista ya recuperó su libertad

Vera Cruz, nombre artístico de Brian Escamilla y exparticipante de La Más Draga, fue arrestada durante el fin de semana en el condado de Hidalgo, Texas, luego de un incidente de tránsito que derivó en señalamientos relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol y un supuesto conflicto con agentes.

La noticia comenzó a circular después de que se difundiera en redes sociales una fotografía policial de la artista. Posteriormente, la propia Vera Cruz confirmó que permaneció detenida durante aproximadamente 19 horas y aseguró que ya se encuentra en libertad y a salvo.

Vera Cruz, nombre artístico de Brian Escamilla, fue arrestada en el condado de Hidalgo, Texas./Especial

¿Por qué arrestaron a Vera Cruz en Texas? De acuerdo con los reportes publicados sobre el caso, la detención ocurrió el 19 de septiembre de 2026 en el condado de Hidalgo. Los señalamientos iniciales están relacionados con una presunta conducción bajo los efectos del alcohol y un posible enfrentamiento o resistencia ante los oficiales que la detuvieron.

Sin embargo, Vera Cruz negó haber consumido sustancias ilícitas y explicó que el incidente estuvo relacionado con el alcohol. La artista también reconoció que la situación ocurrió después de haber bebido, aunque rechazó algunas de las versiones que comenzaron a circular en redes sociales y pidió a sus seguidores no sacar conclusiones sobre lo sucedido.

La fotografía policial de la exparticipante de La Más Draga comenzó a circular en redes sociales./capturadepantalla

Vera Cruz revela que estuvo 19 horas detenida y ya está en libertad

Tras la difusión de su fotografía de arresto, la exparticipante de La Más Draga utilizó sus redes sociales para hablar sobre lo ocurrido y tranquilizar a sus seguidores. La artista aseguró que pasó 19 horas detenida, pero que posteriormente recuperó su libertad.

“Fue más el susto”, explicó Vera Cruz al referirse a lo sucedido. También señaló que ya había ofrecido disculpas por la situación y consideró que algunas de las versiones difundidas hicieron parecer el incidente más grave de lo que, según su propia versión, realmente fue.