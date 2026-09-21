El huracán Polo se intensificó este lunes 21 de septiembre hasta alcanzar la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mientras avanza frente a las costas del Pacífico mexicano. De acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Huracanes, el fenómeno registraba vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el este.
El ciclón se encontraba aproximadamente a 305 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Aunque el pronóstico actual no contempla que el centro del huracán toque tierra, las autoridades mantienen vigilancia debido a los efectos que podría provocar en las costas mexicanas.
¿Cuál es la trayectoria del huracán Polo y cuándo estará más cerca de México?
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la trayectoria de Polo todavía presenta cierto grado de incertidumbre y podría modificarse conforme avance el fenómeno. El pronóstico señala que el ciclón continuará desplazándose frente al Pacífico mexicano y posteriormente podría tomar una trayectoria paralela a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.
El SMN prevé que Polo continúe fortaleciéndose durante los siguientes días. El pronóstico difundido este lunes señala que podría convertirse en un sistema de mayor intensidad entre el martes y el jueves, aunque la intensidad exacta dependerá de cómo evolucione el ciclón. Por ello, las autoridades han pedido mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.
Estos estados tendrán lluvias, fuertes vientos y oleaje por Polo
La circulación del huracán Polo ya está favoreciendo condiciones de lluvia en distintos puntos del occidente y sur de México. Las entidades bajo mayor vigilancia son Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde podrían presentarse lluvias de fuertes a intensas.
Además de las precipitaciones, las autoridades advierten sobre fuertes vientos, oleaje elevado y mar de fondo. El SMN señaló que estos efectos podrían provocar deslaves, inundaciones repentinas, incremento en los niveles de ríos y arroyos y penetración del mar en zonas bajas.
Por ello, se mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán. Las autoridades recomiendan a la población de las zonas costeras mantenerse alejada del mar y seguir los avisos oficiales mientras se actualiza la trayectoria de Polo.