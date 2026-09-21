¡ALERTA EN MÉXICO! Huracán ‘Polo’ ya es categoría 1: esta es su trayectoria y los estados que afectará

El huracán Polo se intensificó este lunes a categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano./Especial

El ciclón se fortalece frente al Pacífico mexicano y podría alcanzar categorías mayores durante los próximos días; estas son las zonas que deben mantenerse atentas

El huracán Polo se intensificó este lunes 21 de septiembre hasta alcanzar la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mientras avanza frente a las costas del Pacífico mexicano. De acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Huracanes, el fenómeno registraba vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el este.

Polo se localiza frente a las costas de Guerrero y Colima, donde mantiene vigilancia meteorológica./@pixabay

El ciclón se encontraba aproximadamente a 305 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Aunque el pronóstico actual no contempla que el centro del huracán toque tierra, las autoridades mantienen vigilancia debido a los efectos que podría provocar en las costas mexicanas.

El ciclón podría continuar fortaleciéndose durante los próximos días mientras avanza frente a las costas de México./@pixabay

¿Cuál es la trayectoria del huracán Polo y cuándo estará más cerca de México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la trayectoria de Polo todavía presenta cierto grado de incertidumbre y podría modificarse conforme avance el fenómeno. El pronóstico señala que el ciclón continuará desplazándose frente al Pacífico mexicano y posteriormente podría tomar una trayectoria paralela a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

El SMN prevé que Polo continúe fortaleciéndose durante los siguientes días. El pronóstico difundido este lunes señala que podría convertirse en un sistema de mayor intensidad entre el martes y el jueves, aunque la intensidad exacta dependerá de cómo evolucione el ciclón. Por ello, las autoridades han pedido mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca se encuentran entre los estados que podrían recibir fuertes lluvias por Polo./@pixabay

Estos estados tendrán lluvias, fuertes vientos y oleaje por Polo

La circulación del huracán Polo ya está favoreciendo condiciones de lluvia en distintos puntos del occidente y sur de México. Las entidades bajo mayor vigilancia son Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde podrían presentarse lluvias de fuertes a intensas.

Además de las precipitaciones, las autoridades advierten sobre fuertes vientos, oleaje elevado y mar de fondo. El SMN señaló que estos efectos podrían provocar deslaves, inundaciones repentinas, incremento en los niveles de ríos y arroyos y penetración del mar en zonas bajas.