El DJ neerlandés sorprendió a sus seguidores con un set en Tacos Atarantados

La Ciudad de México vivió una noche inesperada el jueves 15 de octubre, cuando el DJ neerlandés Martin Garrix ofreció una presentación gratuita en una taquería de la colonia Roma Norte. El artista apareció en una sucursal de Tacos Atarantados, donde instaló su equipo de mezclas y tocó frente a seguidores y comensales que se encontraban en el establecimiento.

El concierto ocurrió en el local ubicado en Córdoba 113, lejos de los grandes escenarios y festivales en los que el productor suele presentarse ante miles de personas. La aparición tomó por sorpresa a quienes acudieron a comer y se convirtió en un encuentro cercano entre el músico y sus seguidores, algunos de los cuales llegaron después de conocer las pistas que publicó en redes sociales.

¿Cómo anunció Martin Garrix su concierto sorpresa en la Roma?

Horas antes de la presentación, Garrix compartió una historia en su cuenta de Instagram con información que apuntaba a una ubicación específica de la capital. La publicación incluía una fecha, una hora y coordenadas relacionadas con la calle Córdoba, en la colonia Roma Norte.

Las pistas despertaron la curiosidad de sus seguidores, quienes interpretaron el mensaje y acudieron al lugar para descubrir qué ocurriría. Mientras algunos llegaron expresamente para ver al DJ, otros se encontraban en la taquería como clientes y no esperaban encontrarse con una figura internacional de la música electrónica.

La noticia comenzó a circular entre los asistentes y en redes sociales, donde se compartieron videos del momento. La presentación llamó la atención por el contraste entre el formato habitual de los espectáculos de Garrix y el espacio reducido de un negocio de comida en una de las zonas con mayor actividad nocturna de la ciudad.

Así fue el set gratuito de Martin Garrix en Tacos Atarantados

El DJ colocó su equipo de mezclas dentro del establecimiento y comenzó a tocar frente al público que se reunió para verlo. Durante el set interpretó algunos de los temas más conocidos de su carrera, entre ellos “Animals”, “High on Life” y “Scared to Be Lonely”, canciones que forman parte de su repertorio dentro de la escena electrónica internacional.

La cercanía con los asistentes distinguió la presentación de sus conciertos en grandes recintos. En lugar de observarlo desde las gradas o detrás de las barreras de un festival, los presentes pudieron verlo a corta distancia mientras mezclaba sus canciones. La concentración de seguidores también se extendió a las inmediaciones del local.

Los videos de Garrix tocando en la taquería comenzaron a difundirse en plataformas digitales y mostraron una faceta poco habitual de su visita a México. La combinación de música electrónica, tacos y un espacio cotidiano convirtió el encuentro en un acontecimiento inesperado para quienes se encontraban en la Roma Norte.

¿Cuándo serán los conciertos de Martin Garrix en la CDMX?

La aparición sorpresa ocurrió un día antes de las presentaciones que Martin Garrix tiene programadas para el 16 y 17 de octubre de 2026 en el Palacio de los Deportes. Estos espectáculos forman parte de su agenda en México y permitirán a sus seguidores escucharlo en un escenario de mayor capacidad.