Desde libros de 5 pesos hasta ediciones de casi 5 mil, la feria ofrece opciones para distintos presupuestos

Comprar libros en la Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo 2026 no requiere una cantidad fija de dinero. En los módulos editoriales hay ejemplares desde unos cuantos pesos, títulos comerciales, cómics y mangas, así como ediciones especiales que cuestan miles. Durante el recorrido realizado el jueves 15 de octubre, los precios consultados fueron de 5 a 4 mil 999 pesos, aunque la oferta y los costos pueden variar según el título y el stand. Para quienes planean visitar la feria, la pregunta es cuánto dinero llevar y qué tipo de libros pueden encontrar con ese presupuesto.

En el local de libros idependientes hay ejemplares entre 5 y 20 pesos./Jacqueline Obreón

En el local 182, de Distribuidora El Baúl, dentro del área de libros independientes o varios, se encontraron ejemplares de entre 5 y 20 pesos, según el título. El vendedor explicó que esos precios son habituales y que el módulo invita a descubrir sus opciones con un letrero que dice “denle de comer al cochinito”. En el local 278, del Fondo de Cultura Económica (FCE), el libro Palestino, de Nicolás Vidal, también se ofrecía en 15 pesos. Por su parte, en el local 291, dedicado a cómics y mangas, algunos títulos, como Severed y Metal Gear Solid, costaban 35 pesos, frente a su precio habitual de 69 pesos.

Local 278, del Fondo de Cultura Económica ofrecía en 15 pesos./Jacqueline Obregón

¿Cuánto cuestan los libros más caros de la feria?

Los precios aumentan según la edición, el contenido y el tipo de publicación. En el local 186, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el vendedor señaló que Historia General de la Universidad Nacional, una obra de tres tomos, es el ejemplar más caro de su módulo, con un precio de 2 mil 500 pesos. En ese mismo espacio, los títulos de la colección Material de Lectura cuestan 40 pesos. En el local 174, de Editorial Kamite, los tomos de Tormenta de espadas y Danza de dragones, de George R. R. Martin, se venden en 450 pesos cada uno, mientras que Mapas de la conciencia, del doctor Ralph Metzner, tiene un precio de 180 pesos, aunque el vendedor dijo que en ocasiones lo ofrece en 50 pesos.

En el local 186, de la (UNAM), la obra más cara tiene un precio de 2 mil 500 pesos./Jacqueline Obregón

Las ediciones especiales y las novedades también elevan el gasto. En el módulo de cómics y mangas, la caja por el 20 aniversario de Scott Pilgrim, que reúne los siete tomos de la serie y material adicional, cuesta 4 mil 999 pesos. En el FCE, el libro La historia del trabajo, de Juan Lucassen, se ofrece en 499 pesos. El vendedor explicó que las novedades no pueden recibir una reducción de precio hasta después de 18 meses, de acuerdo con la regulación del precio del libro que señaló durante la entrevista. Estos ejemplos muestran que el costo no depende únicamente del género: también influyen la presentación, el número de tomos y si se trata de una publicación reciente.

La caja por el 20 aniversario de Scott Pilgrim cuesta 4 mil 999 pesos./Jacqueline Obregón

¿Qué descuentos y promociones ofrecen los módulos?

Las condiciones cambian de un espacio a otro. En el stand de la UNAM, el vendedor indicó que los libros tienen un descuento general del 20%, con excepción de los ejemplares de Material de Lectura, cuyo precio habitual es de 40 pesos. Añadió que los estudiantes de la comunidad universitaria pueden recibir un apoyo que reduce el costo hasta en 60%, dependiendo del libro, y que las personas con credencial del INAPAM pueden acceder a precios más bajos mediante los apoyos disponibles.

El libro más barato del stand de la UNAM cuesta 15 pesos y es un material de lectura./Jacqueline Obregón

Cómo encontrar libros de acuerdo con tu presupuesto

Una forma de aprovechar la feria es definir cuánto se quiere gastar antes de recorrer los módulos y comparar varios puestos antes de decidir. Quienes llevan entre 50 y 150 pesos pueden revisar los libros económicos de Distribuidora El Baúl, los títulos de Material de Lectura de la UNAM, Palestino del FCE y los cómics seleccionados que se ofrecen en 35 pesos. Con 500 pesos, el presupuesto permite considerar varios ejemplares económicos o destinar una parte a un título de mayor precio. En cambio, quienes buscan ediciones especiales, colecciones completas o novedades deben contemplar un gasto más alto.

Existen descuentos de hasta el 60% para estudiantes de la UNAM en libros./Jacqueline Obregón

También conviene preguntar por descuentos para estudiantes o personas con credencial del INAPAM, revisar si las promociones aplican a todos los títulos y comprobar el precio final antes de pagar. Si se buscan varios libros, sumar sus costos desde el principio ayuda a evitar que el gasto supere el presupuesto previsto. La comparación debe hacerse entre títulos y ediciones equivalentes, pues un libro de colección, una novedad y un ejemplar usado no necesariamente ofrecen las mismas características.

Los módulos editoriales ofrecen libros de distintos géneros y precios durante la FIL del Zócalo 2026./Jacqueline Obregón