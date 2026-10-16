El ataque armado ocurrió en una escuela de Bend, Estados Unidos, donde también se reportaron personas heridas. Las autoridades investigan cómo murió el presunto responsable

Un tiroteo en una escuela primaria de Oregon, Estados Unidos, dejó al menos cinco personas muertas, entre ellas menores de edad, según reportes preliminares de las autoridades citados por Associated Press. El ataque ocurrió este jueves 15 de octubre de 2026 en la escuela Silver Rail Elementary, ubicada en la ciudad de Bend, donde también se confirmó la muerte del presunto agresor. Hasta el momento, la policía no ha establecido si el atacante está incluido en el balance de cinco fallecidos.

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Los primeros informes difundidos por medios estadounidenses señalan que tres niños y un adulto perdieron la vida durante el ataque, mientras que el hombre señalado como responsable también murió dentro del plantel. Además, dos personas fueron trasladadas a un hospital cercano, sin que se conozca su estado de salud. La situación provocó una importante movilización de policías y servicios de emergencia, quienes acudieron para asegurar las instalaciones y poner a salvo a los estudiantes.

¿Qué pasó durante el tiroteo en la escuela primaria de Oregon?

De acuerdo con el Departamento de Policía de Bend, los hechos comenzaron alrededor de las 12:59 horas, tiempo local, cuando las autoridades recibieron una llamada de emergencia que alertaba sobre un hombre que había disparado contra un automóvil afuera de la escuela. Poco después, el sistema de emergencias recibió nuevos reportes que señalaban que una persona armada había ingresado al edificio y comenzado a disparar.

La respuesta policial fue inmediata, pues los primeros agentes llegaron aproximadamente a las 13:02 horas, apenas tres minutos después de la primera alerta. Durante el operativo, los oficiales recibieron información de que el sospechoso había sido alcanzado por disparos dentro de la escuela. Sheila Miller, portavoz de la Policía de Bend, confirmó su muerte, aunque explicó que todavía se investigaba quién había realizado los disparos que terminaron con su vida.

“No tenemos confirmación todavía sobre quién disparó al sospechoso. Pudo haber sido un transeúnte”, explicó Miller durante una conferencia de prensa. Las autoridades tampoco descartaron otras posibilidades, por lo que la muerte del presunto atacante continúa bajo investigación. Hasta los primeros informes, no se había dado a conocer su identidad ni los motivos que lo llevaron a cometer el ataque.

La escuela Silver Rail Elementary, en Bend, Oregon, fue escenario de un ataque armado que dejó varias víctimas mortales./ AP

¿Cuántos muertos y heridos dejó el ataque en Oregon?

La agencia Associated Press informó que dos funcionarios policiales con conocimiento del caso estimaron al menos cinco personas fallecidas, aunque advirtieron que el número podría cambiar conforme avanzaran las investigaciones. Por su parte, la Policía de Bend confirmó que había menores de edad entre las víctimas, pero no proporcionó una cifra oficial de fallecidos. También reportó que dos personas fueron llevadas al hospital St. Charles Bend para recibir atención médica.

Tras los disparos, la escuela Silver Rail fue puesta bajo confinamiento y los equipos de emergencia comenzaron a evacuar a los estudiantes salón por salón. El plantel, ubicado en 61530 SE Stone Creek Lane, tenía 459 alumnos inscritos durante el ciclo escolar anterior, de acuerdo con información del Departamento de Educación de Oregon. Como parte del operativo, las autoridades habilitaron un punto de reunión para familiares en Journey Church, ubicada en 61303 South Highway 97.