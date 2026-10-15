Alertan por fraudes con inteligencia artificial que permiten clonar voces y engañar a las personas mediante llamadas telefónicas./ Pixabay

Los delincuentes utilizan herramientas de inteligencia artificial para imitar voces y engañar a familiares. La Guardia Nacional explica cómo protegerte de esta modalidad de fraude telefónico

La inteligencia artificial (IA) está siendo utilizada por delincuentes para imitar voces y cometer fraudes telefónicos, una modalidad que permite hacerse pasar por familiares, amigos o conocidos para solicitar dinero mediante engaños. Ante este riesgo, la Guardia Nacional emitió una advertencia sobre las llamadas de números desconocidos y recomendó reforzar las medidas de seguridad para evitar que grabaciones personales sean utilizadas sin autorización.

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Una de las estrategias que utilizan los estafadores consiste en simular una emergencia familiar, como un accidente, un robo o incluso un supuesto secuestro. Para conseguirlo, emplean programas capaces de reproducir características de la voz de otra persona, como su tono, ritmo y pronunciación. De esta manera, buscan que las víctimas crean que realmente están hablando con alguien cercano y realicen transferencias bancarias sin comprobar primero lo ocurrido.

¿Qué palabras debes evitar al contestar llamadas desconocidas?

Expresiones como “hola”, “bueno” o “sí” han generado preocupación por la posibilidad de que sean utilizadas para clonar la voz de una persona. Sin embargo, decir una sola palabra no significa que los delincuentes puedan imitar automáticamente tu voz ni acceder a tus cuentas bancarias. El verdadero riesgo aparece cuando consiguen muestras de audio suficientes para analizar la manera de hablar de alguien y producir grabaciones falsas que posteriormente pueden utilizar para cometer fraudes.

El 20 de febrero de 2026, la Guardia Nacional, mediante su área de ciberseguridad CERT-MX, difundió recomendaciones para prevenir llamadas fraudulentas relacionadas con la clonación de voz. La institución pidió a la población evitar publicar audios y videos largos en redes sociales, ya que podrían ser aprovechados por ciberdelincuentes para generar imitaciones digitales. También recomendó comprobar mediante otro medio cualquier solicitud de ayuda económica realizada por un supuesto familiar.

La clonación de voz con inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta utilizada para cometer estafas telefónicas./ Pixabay

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también ha advertido sobre este tipo de engaños. En un comunicado del 13 de marzo de 2025, la dependencia explicó que las herramientas de inteligencia artificial pueden estudiar la entonación y pronunciación de una persona para conseguir imitaciones cada vez más parecidas a su voz original. Los delincuentes aprovechan esta tecnología para inventar situaciones urgentes y presionar a las víctimas, especialmente cuando aseguran que un familiar necesita dinero de inmediato.

¿Cómo protegerte de los fraudes telefónicos con inteligencia artificial?

Una de las principales recomendaciones de las autoridades es no confiar únicamente en una voz conocida cuando alguien solicita dinero por teléfono. Aunque parezca que se trata de un hijo, pareja o familiar, lo más seguro es terminar la llamada y comunicarse directamente con esa persona mediante otro número o aplicación. También se recomienda mantener la calma, evitar compartir información confidencial y desconfiar cuando alguien insiste en que una transferencia debe realizarse inmediatamente. Para disminuir el riesgo de ser víctima de fraudes con inteligencia artificial, las autoridades recomiendan seguir estas medidas: Evita contestar llamadas sospechosas de números que no reconozcas.

No compartas contraseñas, NIP, códigos de verificación ni datos bancarios por teléfono.

Desconfía de las solicitudes urgentes de dinero , aunque la voz parezca pertenecer a un familiar.

Establece una palabra o frase de seguridad familiar para confirmar la identidad durante una emergencia.

Evita publicar grabaciones largas de tu voz en redes sociales abiertas.

Activa la verificación en dos pasos en tus cuentas digitales.

Cuelga y confirma la información por otro medio cuando recibas una llamada sospechosa.

Guarda mensajes, números y otras evidencias de posibles intentos de fraude.

Otra señal de alerta ocurre cuando la persona que llama insiste en que no debes contarle a nadie lo sucedido o intenta impedir que verifiques la supuesta emergencia. La SSPC advierte que los delincuentes suelen utilizar el miedo y la presión emocional para conseguir que sus víctimas actúen sin pensar. Por ello, recomienda no proporcionar información personal ni realizar depósitos hasta comprobar quién está detrás de la llamada.