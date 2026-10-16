Junior H: ¿qué pasó con los rumores sobre su salud y el supuesto caso de VIH?

El cantante de corridos tumbados, Junior H, fue mencionado en especulaciones surgidas a partir de una historia viral difundida en TikTok. / @juniorhoficial

El cantante de corridos tumbados se volvió tendencia tras un relato difundido en TikTok que provocó especulaciones en redes sociales. Esto es lo que se sabe

El nombre de Junior H se volvió tendencia en redes sociales por rumores sobre un supuesto diagnóstico de VIH, luego de que usuarios relacionaran al cantante con una historia viral difundida en TikTok. Sin embargo, el relato no menciona directamente al intérprete y, hasta el momento, no hay información verificada que confirme las versiones que circulan en internet.

¿Cómo surgieron los rumores sobre Junior H?

La controversia comenzó después de que un abogado, a través de la cuenta de TikTok @pierre_eliteperito, compartiera una historia sobre un caso que involucraría a una pareja, una presunta infidelidad y una acusación relacionada con la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

De acuerdo con el relato difundido, un hombre habría sido señalado por una expareja, quien presuntamente lo responsabilizó de transmitirle el virus. La historia también menciona a un cantante de corridos tumbados, pero no identifica directamente a ningún artista.

A partir de esa publicación, usuarios de TikTok y X comenzaron a especular sobre la identidad del supuesto músico involucrado. Entre los nombres mencionados apareció el de Junior H, cuyo nombre real es Antonio Herrera Pérez, junto con otros intérpretes del género.

No obstante, las conjeturas de los internautas no constituyen evidencia de que el cantante esté relacionado con el caso ni de que tenga alguna enfermedad.

Ni el cantante ni su equipo han emitido un posicionamiento público sobre los señalamientos.

Junior H se volvió tendencia en redes sociales luego de que usuarios lo relacionaran con rumores sobre un supuesto diagnóstico de VIH, sin pruebas que lo confirmen. / @juniorhoficial

¿Por qué relacionaron su cambio físico con los rumores?

Otro de los elementos que algunos usuarios retomaron para alimentar las especulaciones fue el cambio físico que ha experimentado el cantante en los últimos años, particularmente la pérdida de peso respecto a sus primeras apariciones públicas.

Sin embargo, la apariencia física de una persona no permite determinar si tiene VIH ni confirmar alguna otra enfermedad. Los cambios corporales pueden tener distintas causas y no deben utilizarse como prueba de un diagnóstico médico.

Junior H ha hablado anteriormente sobre su transformación física y la ha relacionado con mejores hábitos de vida.