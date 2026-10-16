La nueva función permitirá elegir el español y mantener otro idioma con la misma suscripción

Lingokids anunció la incorporación de cientos de juegos, canciones y programas en español para las familias de México y Latinoamérica, una actualización que busca reducir las barreras del idioma durante el aprendizaje infantil. El anuncio se realizó este 15 de octubre de 2026, durante una conferencia de prensa en la Terraza Zuzu, en Ciudad de México, con la participación de Cristóbal Viedma, fundador y CEO de la compañía. La novedad llega en el décimo aniversario de la plataforma, que busca responder a una petición recurrente de sus usuarios: contar con más contenidos en español.

El fundado presentó la actualización durante la conferencia por el décimo aniversario de la compañía./Gina Sánchez

¿Qué cambia con la actualización de Lingokids en español?

La actualización contempla más de 200 juegos populares y más de 80 programas y canciones, con actividades y lecciones que ya formaban parte de la plataforma en inglés. La intención es que los niños comprendan las instrucciones, participen con mayor autonomía y puedan explorar los contenidos sin depender constantemente de un adulto que traduzca lo que aparece en pantalla.

La nueva versión de Lingokids en español con la información disponible hasta el momento, no se ha precisado una fecha exacta de lanzamiento, solo se tiene una proximad de un mes después del anuncio por lo que aún está pendiente conocer cuándo podrán acceder a ella todos los usuarios.

La aplicación está dirigida a niños de 2 a 8 años y combina actividades educativas con canciones, videos y juegos interactivos./Gina Sánchez

¿Qué es Lingokids y cómo busca enseñar a través del juego?

Lingokids es una plataforma de entretenimiento y aprendizaje interactivo dirigida a niños de 2 a 8 años. Su catálogo incluye juegos, canciones, videos, lecciones y podcasts, con actividades relacionadas con matemáticas, lectura, fonética, inteligencia emocional, responsabilidad y STEM, área que reúne ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

La aplicación combina contenidos propios con colaboraciones y personajes de marcas reconocidas, entre ellos Disney, con propuestas vinculadas a Mickey y sus amigos, Moana y Frozen. También incluye contenidos relacionados con organizaciones y marcas como NASA, BBC Earth, Oxford University Press y Pocoyó. Según la información de la empresa, reúne más de 4 mil actividades y contenidos, ha acumulado cerca de 200 millones de descargas y registra más de 20 millones de niños que interactúan con la plataforma cada mes.

La aplicación combina contenidos propios con colaboraciones./Gina Sánchez

¿Cuánto tiempo deberían pasar los niños frente a las pantallas?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los niños de 2 años no pasen más de una hora al día frente a pantallas, mientras que para los menores de un año no recomienda el tiempo sedentario frente a ellas. Para los niños de 3 y 4 años, el límite recomendado también es de una hora diaria; menos es mejor. La organización destaca, además, la importancia de la actividad física, el sueño suficiente y las actividades que favorecen la interacción con los cuidadores.