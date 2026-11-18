¿Tu e.firma del SAT está por vencer? Así puedes renovarla desde casa

Así puedes consultar en línea si tu e.firma del SAT sigue vigente. / Especial

El certificado digital del SAT tiene una vigencia de cuatro años. Conoce cómo consultar la fecha de vencimiento, qué necesitas para renovarlo y en qué casos debes acudir a una oficina

La firma electrónica avanzada —mejor conocida como e.firma— es un requisito obligatorio para realizar diversos trámites ante el SAT como declaraciones fiscales, facturación electrónica y otros servicios digitales. Esta herramienta tiene una vigencia y si no la renuevas a tiempo podrías enfrentar problemas fiscales o administrativos.

¿Cuál es la vigencia de la e.firma?

La e.firma tiene una vigencia de cuatro años a partir de la fecha en que fue emitida. Esto significa que: Debes verificar su fecha de emisión para saber cuándo caduca.

¿Cómo saber si tu e.firma todavía está vigente?

Para consultar la vigencia de tu e.firma, puedes hacerlo directamente en el portal oficial del SAT siguiendo estos pasos: Busca en tu navegador “Recuperación de certificados SAT”. Ingresa tu RFC y completa el captcha de seguridad. Verás una lista con todos los certificados que has tramitado. El certificado más reciente muestra la fecha de inicio y de vencimiento. Ahí podrás ver si tu e.firma sigue vigente o está por vencerse.

Además, el propio SAT ofrece una herramienta para validar la vigencia de tu e.firma subiendo los archivos de tu certificado (.cer) y llave privada (.key).

Revisar la vigencia de tu e.firma evita problemas al presentar declaraciones. / iStock

¿Qué hacer si tu e.firma se venció o está por vencer?

Si aún no vence

Puedes renovar tu e.firma en línea hasta 24 horas antes de que expire. Esto lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa utilizando servicios como SAT ID y sin necesidad de acudir a una oficina del SAT. Pasos básicos para renovarla en línea: Ingresa al portal SAT ID y selecciona “ Renovar e.firma ”.

Captura tu RFC, correo electrónico y teléfono.

Confirma tu identidad mediante un video.

Firma la solicitud de renovación digitalmente.

En muchos casos esto te permite completar el proceso sin cita ni desplazamientos.

Si ya venció

Si tu e.firma ya caducó, todavía puedes renovarla hasta un año después de su vencimiento, pero existen límites de tiempo y requisitos: Si ha pasado más de un año desde que venció, deberás tramitar una nueva e.firma desde cero.

En algunos casos puedes necesitar asistencia presencial en las oficinas del SAT.

Conserva tus archivos anteriores (.cer y .key) y tu identificación oficial para facilitar el proceso.

Desde el portal del SAT puedes consultar la fecha exacta de vencimiento de tu e.firma. / iStock

¿Cuánto cuesta renovar la e.firma del SAT?

La renovación del certificado de e.firma es gratuita, tanto si se realiza a través del Portal del SAT como mediante SAT ID, siempre que el contribuyente cumpla con los requisitos correspondientes.