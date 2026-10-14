La FGR estableció recompensas de hasta 60 millones de pesos por información útil para capturar criminales. / FGR

La Fiscalía General de la República estableció nuevas reglas para pagar a quienes aporten datos útiles en investigaciones de delitos graves

La Fiscalía General de la República (FGR) podrá ofrecer recompensas de entre 100 mil y 60 millones de pesos a las personas que proporcionen información útil para localizar y detener a probables responsables de delitos graves en México.

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Las reglas de operación del Comité de Recompensas fueron publicadas el 13 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El documento establece los criterios para determinar las cantidades, evaluar la información recibida y garantizar la confidencialidad de quienes colaboren con las investigaciones.

La disposición no señala a criminales específicos ni activa automáticamente una recompensa por algún caso. Cada ofrecimiento deberá aprobarse mediante un acuerdo particular, de acuerdo con las características de la investigación y los recursos disponibles.

¿Qué delitos contempla el esquema de recompensas de la FGR?

Las nuevas disposiciones establecen tres categorías generales de delitos que pueden dar lugar al ofrecimiento de una recompensa: Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa , conforme al artículo 19 de la Constitución.

Ilícitos en los que no procedan criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso.

Delitos cuya pena media aritmética sea de cinco años de prisión o más.

Entre los delitos que pueden entrar en estos supuestos se encuentran el homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, trata de personas y delincuencia organizada, además de otros ilícitos contemplados en la legislación aplicable.

Las reglas también consideran los casos de integrantes de la delincuencia organizada que tengan una orden de aprehensión vigente. Sin embargo, la inclusión de un delito en estas categorías no significa que la Fiscalía deba ofrecer una recompensa en todos los casos.

- El monto de las recompensas dependerá de la gravedad del caso y de los criterios establecidos por la Fiscalía. / iStock

¿Cómo decidirá la FGR cuánto dinero ofrecer?

El monto de cada recompensa será determinado por el Comité de Recompensas, que deberá analizar las características del caso y valorar tres criterios principales.

El primero es la jerarquía de la persona buscada dentro de una organización delictiva, así como la importancia de las actividades que desempeña.

El segundo corresponde al impacto social del caso y sus repercusiones en la sociedad mexicana. El tercero considera la magnitud de la actividad criminal y el nivel de amenaza, incluidos la gravedad de los hechos, la peligrosidad de la persona probable responsable y el alcance de la estructura delictiva.

Con base en estos elementos, el comité establecerá la cantidad correspondiente y la formalizará mediante un acuerdo. Antes de aprobarla, también deberá verificarse la disponibilidad presupuestaria para cubrir el pago.

¿Cómo puede una persona recibir la recompensa y mantener su identidad protegida?

Las personas que proporcionen información deberán entregarla por los canales establecidos en el acuerdo correspondiente. El Ministerio Público de la Federación será responsable de recibir los datos y registrar la fecha y hora en que fueron proporcionados.

Para acceder al dinero, la información tendrá que ser útil y veraz, y contribuir de manera directa y efectiva a la investigación o a la detención de los probables responsables. Por ello, aportar datos no garantiza automáticamente el pago.

Las reglas contemplan un número confidencial de identificación, personal e intransferible, para dar seguimiento al procedimiento y proteger a la persona informante. Su nombre y sus datos de identificación no podrán hacerse públicos conforme a las disposiciones aplicables.

El pago podrá realizarse mediante depósito bancario, efectivo o cheque. Si varias personas proporcionan la misma información, tendrá derecho a la recompensa quien la entregue primero; cuando exista una entrega simultánea, el monto podrá repartirse en partes iguales.

Además, las personas notificadas para recibir el dinero deberán cumplir los plazos establecidos. De no proporcionar los datos bancarios o acudir a la cita de pago dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación, perderán el derecho a cobrarlo, conforme a las reglas.